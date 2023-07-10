Волатильность на черном рынке и спокойствие в банках. Каким будет курс валют 10-16 июля.

На этой неделе на валютном рынке не стоит ждать каких-либо перекосов. Доллар на наличном рынке в банках, судя по всему, будет находиться в пределах 36,7-37,5 грн/$, а на черном рынке – в диапазоне 37-37,3 грн/$. Там и там значительного расширения спреда не ожидается.

Евро без такого же увеличения спреда в банках в среднем будет котироваться на уровне 40,2-41,3 грн/ €, а на черном рынке – 40,6-40,9 грн/ €.

По обеим валютам причин для волнений нет. Рынок не отреагировал ощутимо даже на публикацию Нацбанком своей стратегии по смягчению валютных ограничений, перехода к более гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию.

Впрочем, не стоит забывать и об угрозах экспортного характера.

"Ключевые негативные факторы по-прежнему кроются в сокращении экспортных поступлений из-за блокирования портов и падения экспорта в соседние европейские страны. Сохраняется негативная тенденция по сокращению ИТ-выручки", – комментирует Андрей Шевчишин.

Однако если эти тенденции и будут влиять на валютный рынок, то эффект станет ощутимым ближе к осени.

Курс в банках и на черном рынке

В банках на прошлой неделе курс доллара и евро в банках отличился большей стабильностью, чем на черном рынке. Если в понедельник, 3 июля, курс доллара в среднем по банкам составлял 36,8-37,4 грн/$ , то в воскресенье, 9 июля, 36,75-37,35 грн/$ .

Евро в банках в начале недели в среднем стоил 40,5-41,1 грн/ € , а в конце – 40,4-41 грн/ € .

На черном рынке котировки по доллару составляли в понедельник в среднем 37,2-37,3 грн/$ . В четверг гривна укрепилась до 37,1-37,2 грн/$ . Практически с таким курсом и завершилась прошлая неделя.

Евро на черном рынке был более вола тыльным и стоил в понедельник 40,8-41 грн/ € , но в пятницу подешевел к 40,6-40,8 грн/ € . Но к концу недели евро, напротив, подорожал до 40,7-40,9 грн/ € .

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (3-7 июля) Нацбанк приобрел на межбанке $6,66 млн, а продал $478,51 млн, зайдя таким образом в "минус" на $471,85 млн. В целом же с начала войны НБУ купил на МБВР $184,56 млн., а продал более $12,934 млрд, сократив международные резервы в целом на $12,75 млрд.

Впрочем, напомним, что 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили практически $39 млрд. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года – $38,352 млрд.

Главой НБУ на тот момент был уже забыт Сергей Арбузов.

В этот же раз международные резервы на протяжении июня продолжали расти благодаря "устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – говорят в НБУ.