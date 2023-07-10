Волатильність на чорному ринку і спокій у банках. Яким буде курс валют 10-16 липня

Цього тижня на валютному ринку не варто чекати якихось перекосів. Долар на готівковому ринку в банках, судячи з усього, перебуватиме в межах 36,7-37,5 грн/$, а на чорному ринку – в діапазоні 37-37,3 грн/$. Там і там значного розширення спреду не очікується.

Євро без такого ж збільшення спреду в банках в середньому котируватиметься на рівні 40,2-41,3 грн/€, а на чорному ринку – 40,6-40,9 грн/€.

По обох валюта причин для хвилювань немає. Ринок не відреагував відчутно навіть на публікацію Нацбанком своєї стратегії щодо пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкішого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Втім, не варто забувати і про загрози експортного характеру.

"Ключові негативні фактори, як і раніше, криються у скороченні експортних надходжень через блокування портів і падіння експорту в сусідні європейські країни. Зберігається негативна тенденція щодо скорочення ІТ-виручки", – коментує Андрій Шевчишин.

Однак якщо ці тенденції і впливатимуть на валютний ринок, то ефект стане відчутним ближче до осені.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках минулого тижня курс долара і євро в банках відзначився більшою стабільністю, ніж на чорному ринку. Якщо в понеділок, 3 липня, курс долара в середньому по банках складав 36,8-37,4 грн/$ , то в неділю, 9 липня, 36,75-37,35 грн/$ .

Євро в банках на початку тижня в середньому коштував 40,5-41,1 грн/€ , а наприкінці – 40,4-41 грн/€ .

На чорному ринку котирування по долару складали в понеділок в середньому 37,2-37,3 грн/$ . У четвер гривня укріпилась до 37,1-37,2 грн/$ . Практично з таким курсом і завершився минулий тиждень.

Євро на чорному ринку був більш вола тильним і коштував у понеділок 40,8-41 грн/€ , але в п’ятницю здешевшав до 40,6-40,8 грн/€ . Але до кінця тижня євро, навпаки, здорожчав до 40,7-40,9 грн/€ .

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (3-7 липня) Нацбанк придбав на міжбанку $6,66 млн, а продав $478,51 млн, зайшовши таким чином у "мінус" на $471,85 млн. Загалом же з початку війни НБУ купив на МБВР $184,56 млн, а продав понад $12,934 млрд, скоротивши міжнародні резерви загалом на $12,75 млрд.

Втім, нагадаємо, що 1 липня міжнародні резерви України за попередніми даними становили практично $39 млрд. У червні вони зросли на 4,5% та оновили рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року – $38,352 млрд.

Головою НБУ на той момент був вже забутий Сергій Арбузов.

Цього ж разу міжнародні резерви впродовж червня продовжували зростати завдяки "стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – кажуть в НБУ.