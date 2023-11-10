За сутки Ethereum вырос на 10% на новостях о запуске Ethereum-ETF фонда

По данным Coinmarketcap, 10 ноября цифровое "серебро" выросло в цене на 10% и достигло показателя в $2105. Такое положительное поведение Ethereum финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет тем, что BlackRock подала заявку на запуск спотового Ethereum-ETF. Поэтому есть большие шансы, что курс эфир будет расти и дальше.

"BlackRock подала заявку на запуск спотового Ethereum-ETF, это в дополнение к заявке по биткоину ETF. Главная особенность данных ETF – они будут спотовые. То есть, управляющие фондом будут участвовать на спотовом крипторынке, что, как ожидается, существенно увеличит физический спрос на заявленные криптовалюты", – объяснил Шевчишин в комментарии изданию Delo.ua.

По словам эксперта, в криптоиндустрии существуют некоторые опасения, что в перспективе эти ETF могут монополизировать рынок за счет аккумуляции большого объема биткоина или эфира. Таким образом, в перспективе это снизит волатильность рынка и может поставить под полную зависимость от фондов.

В то же время рынок криптовалют находится в ожидании масштабного притока денег от покупателей:

"Этот тренд будет стимулировать рост стоимости криптовалют в среднесрочном периоде. Это реально, поскольку BlackRock и другие управляющие, подавшие заявки на запуск спотовых крипто ETF, ожидают положительного решения SEC уже в начале следующего года", – объясняет Шевчишин.

По его словам, основной рост Ethereum начнется, когда накопленные фондами средства пойдут на покупку криптовалют, но конкретный прогноз по дальнейшему росту пока сложно предоставить.

Как на курс криптовалют будет влиять апрельский халвинг биткоина

Также на положительное поведение криптовалют влияет еще один фактор – халвинг биткоина, который состоится в апреле 2024 года. Как уже писало Delo.ua, аналитики инвестиционного фонда Pantera Capital уверены, что халвинг поддерживает курс биткоина. Согласно расчетам экспертов: