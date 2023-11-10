За добу Ethereum зріс на 10% на новинах про запуск Ethereum-ETF фонду

За даними Coinmarketcap, 10 листопада цифрове "срібло" зросло у ціні на 10% і досягло показника $2105. Таку позитивну поведінку Ethereum фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснює тим, що компанія BlackRock подала заявку на запуск спотового Ethereum-ETF. Тож є великі шанси, що курс ефір зростатиме й надалі.

"BlackRock подала заявку на запуск спотового Ethereum-ETF, це на додаток до заявки по біткоін ETF. Головна особливість даних ETF – вони будуть спотові. Тобто, управляючі фондом братимуть участь на спотовому крипторинку, що, як очікується, суттєво збільшить фізичний попит на заявлені криптовалюти", – пояснив Шевчишин у коментарі виданню Delo.ua.

За словами експерта, в криптоіндустрії існують деякі побоювання, що в перспективі ціі ETF можуть монополізувати ринок за рахунок акумуляції великого обсягу біткоїну чи ефіру. Таким чином, у перспективі це знизить волатильність ринку і може поставити його під повну залежність від фондів.

Водночас з цим, наразі ринок криптовалют знаходиться в очікуванні масштабного припливу грошей від покупців:

"Цей тренд стимулюватиме зростання вартості криптовалют в середньостроковому періоді. Це реально, оскільки BlackRock та інші керуючі, що подали заявки на запуску спотових крипто ETF, очікують позитивного рішення SEC вже на початку наступного року", - пояснює Шевчишин.

За його словами, основне зростання Ethereum почнеться, коли накопичені фондами кошти підуть на купівлю криптовалют, але конкретний прогноз щодо подальшого зростання поки що складно надати.

Як на курс криптовалют впливатиме квітневий халвінг біткоїну

Також на позитивну поведінку криптовалют впливає ще один чинник – халвінг біткоїну, що відбудеться у квітні 2024 року. Як вже писало Delo.ua, аналітики інвестиційного фонду Pantera Capital впевнені, що халвінг підтримує курс біткоїну. Згідно з розрахунками експертів: