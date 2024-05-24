Закупочные агентства Минобороны получили доступ к средствам со счета UNITED24

Правительство разрешило перечислять средства со специального счета в поддержку Вооруженных Сил Украины, формируемую из добровольных взносов на платформе UNITED24, государственным закупочным агентствам Министерства обороны. Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета Министров №587 от 21 мая 2024 года.

Об этом сообщили в Минобороны.

Теперь по согласованию с Минобороны, средства с указанного счета могут перечисляться на предприятия "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" для осуществления закупок на нужды украинской армии.

"Министерство обороны Украины активно работает над разработкой альтернативных инструментов финансирования потребностей ВСУ. Закупочные агентства Минобороны получили право использовать средства из спецсчета UNITED24. Граждане всего свободного демократического мира получили дополнительную возможность доночить на закупку вооружения для ВСУ", - отметил руководитель Департамента .

Как написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено, что средства со специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил с учетом объемов средств, имеющихся на указанном счете, и особенностей их привлечения по согласованию с Минобороны могут перечисляться Агентству оборонных закупок и Государственному оператору тыла для осуществления оборонных закупок

Кроме того, правительство изменило периодичность отчетности органами власти и воинскими частями Минобороны об использовании средств, выделенных в поддержку Вооруженных Сил Украины со специального счета для сбора благотворительных взносов. Теперь такая информация должна предоставляться один раз в неделю вместо предварительного требования отчитываться не реже одного раза в три дня.

Также внесены изменения в постановления, регулирующие деятельность "Агентства оборонных закупок" как службы государственного заказчика в оборонной сфере.

В частности, уменьшен предельно допустимый размер суммы на покрытие ее удержания. В то же время обоим госпредприятиям Минобороны разрешено использовать поступления на счета UNITED24.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.