Закупівельні агенції Міноборони отримали доступ до коштів із рахунку UNITED24

Уряд дозволив перераховувати кошти зі спеціального рахунку на підтримку Збройних Сил України, що формується із добровільних внесків на платформі UNITED24, державним закупівельним агенціям Міністерства оборони. Відповідне рішення закріплено постановою Кабінету міністрів №587 від 21 травня 2024 року.

Про це повідомили у Міноборони.

Відтепер за погодженням з Міноборони кошти із зазначеного рахунку можуть перераховуватись на підприємства "Агенція оборонних закупівель" та "Державний оператор тилу" для здійснення закупівель на потреби української армії.

"Міністерство оборони України активно працює над розробкою альтернативних інструментів фінансування потреб ЗСУ. Закупівельні агенції Міноборони отримали право використовувати кошти із спецрахунку UNITED24. Громадяни всього вільного демократичного світу отримали додаткову можливість донатити на закупівлю озброєння для ЗСУ", – зазначив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Як написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено, що кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку Збройних Сил з урахуванням обсягів коштів, наявних на зазначеному рахунку, та особливостей їх залучення за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Агенції оборонних закупівель та Державному оператору тилу для здійснення оборонних закупівель.

Окрім того, уряд змінив періодичність звітування органами влади та військовими частинами Міноборони про використання коштів, виділених на підтримку Збройних Сил України з спеціального рахунку для збору благодійних внесків. Тепер така інформація має надаватися один раз на тиждень замість попередньої вимоги звітувати не рідше одного разу на три дні.

Також внесені зміни до постанов, що регулюють діяльність "Агенції оборонних закупівель" як служби державного замовника в оборонній сфері.

Зокрема, зменшено гранично допустимий розмір суми на покриття її утримання. Водночас обом держпідприємствам Міноборони дозволено використовувати надходження на рахунки UNITED24.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.