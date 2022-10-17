Железные нервы украинцев спасли гривну. Как волна ракетных обстрелов повлияла на валютный рынок и каков будет курс на этой неделе

В понедельник, 10 октября, Украина вздрогнула от массированных ракетных (и не только) обстрелов со стороны РФ. Удары были нанесены прежде всего по объектам инфраструктуры по всей Украине. Впрочем, этот инцидент практически никак не отразился на валютном рынке. И даже население, обычно поддающееся паническим настроениям, не побежало скупать валюту.

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Более того, если проследить динамику курса в течение недели 10-16 октября, можно заметить, что и доллар и евро с понедельника продолжили уверенно дешеветь.

Хотя многие обменники все же ожидали всплеска паники. В течение дня 10 октября, например, многие столичные точки временно закрывались с надеждой поднять курс. Но этого так и не произошло, поскольку спрос на инвалюту среди граждан к этому не побуждал.

"Утром 10 октября курс пошел вверх, но потом откатился. То есть, эмоция несколько сдвинула рынок, однако ненадолго. Аграрии и фермеры продают валюту. Потому есть предложение”, – объясняет руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе Нацбанк на межбанковском валютном рынке выкупил мизер – $8,3 млн, а продал – в результате высокого спроса – более $613,2 млн (отрицательный баланс – почти $605 млн). Таким образом, с начала войны НБУ приобрел на межбанке более $2,485 млрд, а продал почти $17,934 млрд (международные резервы "похудели" на $15,449 млрд).

Таким образом, с начала года регулятор купил на МБВР более $3,142 млрд, а реализовал более $20,704 млрд, сократив суммарно международные резервы почти на $17,562 млрд.

В то же время за состояние международных резервов можно пока не волноваться. Даже не смотря на то, что, учитывая увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком в сентябре (до $2,7 млрд), международные резервы в прошлом месяце сократились на 5,9% до $23,9 млрд.

Впрочем, это соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта. Зато поддержку международным резервам в сентябре обеспечивали поступления средств иностранной помощи, что существенно превышало выплаты по внешнему долгу”, – говорит председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и на черном рынке гривна к доллару и евро плавно дорожала с сужением спреда. Если в банках в понедельник, 10 октября, доллар в среднем по Украине стоил 40,5-41,3 грн/$, то уже в воскресенье, 16 октября, курс составил 40,2-40,9 грн/$.

На черном рынке доллар в начале недели торговался в среднем в диапазоне 41,1-41,6 грн/$, а уже в конце – на уровне 40,7-40,9 грн/$.

Евро в банках в понедельник торговался в диапазоне 39-40,1 грн/€, а в воскресенье – 38,4-39,5 грн/€. На черном рынке евро подешевел с 39,2-39,8 грн/€ до 38,8-39,1 грн/€ в воскресенье.

На усиление гривни, во-первых, повлияло то, что граждане, пытающиеся уберечь сбережения от инфляции, предпочитают покупку инвалюты с последующим обязательным размещением ее на трехмесячном депозите, где курс ориентировочно на 3 грн ниже, чем при покупке наличных денег в обменниках или в банках.

К слову, сегодня покупку доллара под депозит предлагают 32 банка. А вот евро приобрести под депозит можно только в десяти банках: Monobank, ПриватБанк, Альфа/Сенс Банк, Райффайзен Банк Аваль, NEOBANK, Idea Bank, А-Банк, Банк Альянс и Агропросперис Банк.

Во-вторых, на удешевление доллара и евро повлияло то, что у населения стремительно из-за той же инфляции сокращается покупательная способность, поэтому "свободной" гривне для приобретения иностранной валюты у людей становится все меньше.

Как утверждают аналитики, на этой неделе (17-23 октября) тренд по укреплению гривни продолжится. Но вряд ли стоимость доллара упадет ниже 39 грн/$, а евро – ниже 38 грн/€. Следует отметить, что и НБУ не ожидает существенных изменений наличного курса национальной валюты в среднесрочном периоде.