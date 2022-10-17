Залізні нерви українців врятували гривню. Як хвиля ракетних обстрілів вплинула на валютний ринок і яким буде курс цього тижня

У понеділок, 10 жовтня, Україна здригнулася від масованих ракетних (і не тільки) обстрілів з боку РФ. Удари було завдано передусім по об’єктах інфраструктури по всій Україні. Втім, цей інцидент практично ніяк не вплинув на валютний ринок. І навіть населення, яке зазвичай піддається панічним настроям, не побігло скуповувати валюту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Більше того, якщо прослідкувати динаміку курсу протягом тижня 10-16 жовтня, можна помітити, що і долар, і євро з понеділка продовжили впевнено дешевшати.

Хоча багато обмінників все ж таки очікували сплеск паніки. Протягом дня 10 жовтня, наприклад, багато столичних точок тимчасово закривалися з надією підняти курс. Але цього так і не сталося, оскільки попит на інвалюту серед громадян до цього не спонукав аж ніяк.

“Вранці 10 жовтня курс пішов нагору, але потім відкотився. Тобто, емоція дешо зрушила ринок, проте ненадовго. Наразі аграрії та фермери продають валюту. Тому є пропозиція”, – пояснює керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня Нацбанк на міжбанківському валютному ринку викупив мізер – $8,3 млн, а продав – внаслідок високого попиту – понад $613,2 млн (негативне сальдо – майже $605 млн). Таким чином з початку війни НБУ придбав на міжбанку понад $2,485 млрд, а продав майже $17,934 млрд (міжнародні резерви "схудли" на $15,449 млрд).

Таким чином з початку року регулятор купив на МБВР більше $3,142 млрд, а реалізував понад $20,704 млрд, скоротивши сумарно міжнародні резерви майже аж на $17,562 млрд.

Водночас за стан міжнародних резервів можна поки що не хвилюватись. Навіть всупереч тому, що з огляду на збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком у вересні (до $2,7 млрд), міжнародні резерви минулого місяця скоротилися на 5,9% до $23,9 млрд.

“Втім, це відповідає фінансуванню 3,7 місяця майбутнього імпорту. Натомість підтримку міжнародним резервам у вересні забезпечували надходження коштів іноземної допомоги, що суттєво перевищували виплати за зовнішнім боргом”, – говорить голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і на чорному ринку гривня до долару і євро плавно дорожчала зі звуженням спреду. Якщо у банках у понеділок, 10 жовтня, долар в середньому по Україні коштував 40,5-41,3 грн/$, то вже у неділю, 16 жовтня, курс склав 40,2-40,9 грн/$.

На чорному ринку долар на початку тижня торгувався в середньому у діапазоні 41,1-41,6 грн/$, а вже наприкінці – на рівні 40,7-40,9 грн/$.

Євро у банках у понеділок торгувався в діапазоні 39-40,1 грн/€, а в неділю – 38,4-39,5 грн/€. На чорному ринку євро подешевшав з 39,2-39,8 грн/€ до 38,8-39,1 грн/€ у неділю.

На посилення гривні, по-перше, вплинуло те, що громадяни, які намагаються вберегти зощадження від інфляції, надають перевагу купівлі інвалюти з подальшим обов’язковим розміщенням її на трьохмісячному депозиті, де курс орієнтовно на 3 грн нижчий, ніж при купівлі готівки в обмінниках чи банках.

До слова, сьогодні купівлю долара під депозит пропонують 32 банки. А ось євро придбати під депозит можна лише в десяти банках: Monobank, Приватбанк, Альфа/Сенс Банк, Райффайзен Банк Аваль, NEOBANK, Idea Bank, А-Банк, Банк Альянс та Агропросперіс Банк.

По-друге, на здешевлення долара і євро вплинуло те, що у населення стрімко через ту саму інфляцію скорочується купівельна спроможність, тому "вільної" гривні для придбання іноземної валюти у людей стає все менше.

Як стверджують аналітики, цього тижня (17-23 жовтня) тренд на зміцнення гривні продовжиться. Але навряд чи вартість долару впаде нижче 39 грн/$, а євро – нижче 38 грн/€. Варто відмітити, що й НБУ не очікує суттєвих змін готівкового курсу національної валюти у середньостроковому періоді.