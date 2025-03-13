Сильные общины — сильная страна: бизнес-истории предпринимателей, запустивших собственное дело с помощью грантов от БФ "МХП — Громаді"

На презентации конкурса бизнес-идей "Роби своє" собрались победители предыдущих сезонов, которые поделились своими историями. Delo.ua пообщалось с ними, чтобы узнать их путь в бизнесе. Также представители Благотворительного фонда "МХП — Громаді" рассказали, почему конкурс остается актуальным, какие гранты доступны и как они помогают малым предпринимателям.

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В ходе мероприятия представители Благотворительного фонда "МХП — Громаді" отметили, что за время существования конкурса уже более 250 предпринимателей из разных областей Украины получили поддержку и развивают собственное дело благодаря грантовым программам. В общей сложности география конкурса охватывает 13 областей. Это стало большим вкладом в развитие местных общин и создание новых рабочих мест.

В 2025 году благотворительный фонд "МХП — Громаді" продолжит конкурс для предпринимателей, в рамках которого ожидается примерно 900 заявок, что демонстрирует рост интереса среди общин, стремящихся развиваться и делать свою среду лучше. В этом году бюджет конкурса составляет более 11 млн. грн. вместе с налогами и сборами, а ключевыми аспектами программы является обучение и поддержка в течение первых месяцев работы. Организаторы призвали предпринимателей подавать заявки на участие в новом конкурсе, который начался 5 марта 2025, в рамках которого можно получить до 100 тысяч грн на открытие или развитие собственного дела. Это будет способствовать созданию прозрачного и устойчивого бизнеса, отвечающего потребностям общества.

Презентация конкурса "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Фото: пресс-служба МХП

Руководитель отдела внедрения национальных проектов Благотворительного фонда "МХП — Громаді" Владимир Панченко рассказал о разнообразии бизнесов, получающих гранты на собственное дело, а также отметил важность малых предприятий, которые создают новые отрасли, стимулируют местную экономику и поддерживают уязвимые категории населения.

Среди таких примеров — фермерские хозяйства, создающие возможности для местных жителей, и реабилитационные центры, объединяющие социальную миссию с коммерческой деятельностью. Особое внимание уделяется ветеранским проектам, способствующим адаптации военных в мирной жизни. Кроме того, совместно с Государственным центром занятости создана уникальная программа обучения, объединяющая бизнес-навыки и менторство. Владимир Панченко Руководитель отдела внедрения национальных проектов Благотворительного фонда "МХП — Громаді"

По словам директора БФ "МХП — Громаді" Александра Пахолюка, многие участники проекта возвращаются, а победители продолжают свою деятельность, что создает постоянную политику развития. Он добавил, что залог успеха – это любовь к своему делу. Почти все победители конкурса – настоящие фанаты своего дела и Украины. Они знают свои общины и стремятся развиваться вместе с ними. Именно такая преданность позволяет быть уверенным, что проекты не только реализуются, но и продолжат свое существование.

Эффект от этих проектов — кумулятивный: чем больше общин привлечено, тем сильнее становится страна. Мы уверены, что это движение только набирает обороты. Александр Пахолюк Директор БФ "МХП — Громаді"

Вдохновляющие истории предпринимателей

Фермерское хозяйство "Зелений Гай" супругов Евгении Молчановой и Анатолия Пилипенко — это не просто бизнес, а вера в собственные силы и поддержка друг друга. Это история о трансформации бизнеса и образе жизни. Городские предприниматели Анатолий и Евгения решили изменить ритм жизни и переехали в село Зеленый Гай на Днепропетровщине. Когда-то заброшенная территория, заваленная мусором, стала для них местом вдохновения. Они начали расчищать землю, исследовать ее историю и, наконец, основали ферму.

Предприниматель, совладелец фермы "Зелений Гай". Фото: пресс-служба МХП

Имея опыт путешествий по Европе и Северной Америке, супруги решили начать бизнес по сырованию. Проект реализовали сами по себе, консультируясь с канадскими экспертами. Ферма "Зелений Гай" специализируется на качественном производстве, содержа только 14 коров. Масштабного производства не планируется, приоритетом является качество, а не количество.

С началом полномасштабной войны ферма стала убежищем для эвакуированных животных. В один момент их количество превысило 1000: среди них были спасены животные из Херсона, Часового Яра и других опасных регионов. Это создало дефицит кормов, и фермеры обратились к общине за помощью, но арендовать 30 гектаров земли для выращивания кормов не удалось. Основные расходы пошли на закупку зерновых, сена и соломы, что повлияло на рентабельность.

Чтобы оптимизировать расходы, супруги начали искать финансирование. Они приняли участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" и получили средства на кормосмеситель. Это значительно упростило процесс кормления животных и повысило эффективность фермы. Несмотря на все вызовы, ферма "Зелений Гай" продолжает работать, делая ставку на качество, устойчивость и ответственность перед природой.

Киевская предпринимательница Маргарита Козаченко уже 20 лет работает в сфере красоты, но однажды решила завести собственное дело. Она инвестировала сбережения в бизнес, а именно в создание перепелиной фермы, сосредоточившись на экологичности и социальной ответственности. Ее главная цель — поддержать оставшихся без средств к существованию женщин, предоставляя им рабочие места. Сейчас на предприятии работают девять человек, из них двое — люди с инвалидностью.

Предприниматель, основатель фермы "Перепилочка" Маргарита Козаченко. Фото: пресс-служба МХП

"Перепілочка" Маргариты Козаченко производит продукцию из перепелиных яиц и перепелов без консервантов и вредных примесей, а также использует экологическую упаковку. Со временем бизнес расширился: была создана ферма, где соблюдаются высокие стандарты содержания животных. Продукция стала популярна среди клиентов, и появилась потребность в улучшении логистики. Этот вопрос удалось решить из-за получения водительских прав одной сотрудницей, чтобы у нее была возможность доставлять товары.

Сегодня предприятие сотрудничает с ресторанами, магазинами и гипермаркетами. Одним из ключевых продуктов стали перепелиные яйца, пользующиеся спросом даже в высокой кухне. Предприниматель активно использует социальные сети для продвижения бренда, а основным каналом привлечения клиентов стал Instagram. Она получила грант от Благотворительного фонда "МХП — Громаді", что помогло развивать собственное дело. Несмотря на вызовы, она планирует открыть свой фирменный магазин и оставаться верной концепции экологичности. Ее история — пример того, как можно не только создать успешный бизнес, но и изменить жизнь других.

Продукция фермы "Перепілочка". Фото: пресс-служба МХП

Еще одну интересную бизнес-историю рассказал владелец производства вышитой одежды Вячеслав Горегляда из Липовца Винницкой области. Мастерская вышиванок начала свою деятельность в 2023 году. Сначала предприниматели производили сувенирные полотенца, нанося имена на текстильные изделия. Однако с началом войны бизнес пришлось адаптировать – они начали шить шевроны для военных. После возвращения из армии основатель решил масштабировать производство и сосредоточиться на создании вышиванок. Грант от БФ "МХП — Громади" стал важным толчком к развитию, ведь помог приобрести необходимое оборудование.

Предприниматель, владелец производства вышитой одежды Вячеслав Горегляд. Фото: пресс-служба МХП

Мастерская работает только с индивидуальными заказами: клиенты сами выбирают ткань, узор и цвет, а каждое изделие создается под личные параметры. Кроме вышиванок, мастера изготавливают сумки, наволочки и футболки с вышитыми логотипами.

Реклама осуществляется через Facebook и Instagram, а важнейшим аспектом работы остается прямой контакт с клиентами. Это позволяет максимально учитывать пожелания заказчика и создавать персонализированные изделия. Мастерская отправляет продукцию по всей стране. По словам Вячеслава, главное верить в свое дело, правильно просчитывать ресурсы и использовать поддержку для реализации идей.

Еще несколько лет назад химик-косметолог Елена Собко не думала, что станет предпринимателем. Она жила в Энергодаре, работала в привычном ритме, а изготовление натуральной косметики было только ее личным увлечением. Но война изменила все.

Предприниматель, химик-косметолог Елена Собко. Фото: пресс-служба МХП

Из-за угрозы оккупации она вынужденно выехала в Канев Черкасской области. Сначала было тяжело: новый город, никакой поддержки, необходимость строить жизнь с нуля. Однако именно в этот момент Елена поняла: ее увлечение может стать делом жизни.

Изготовление натуральной косметики всегда было для Елены не просто хобби, а способом заботы о себе и близких. Она тщательно выбирала компоненты, экспериментировала с рецептами и получала отзывы от друзей, тестировавших ее средства.

"Я всегда мечтала о собственном деле, но никогда не решалась", — рассказывает Елена. Ей казалось, что бизнес – это сложно, что нужно много денег, знаний и опыта. Она принялась исследовать возможности для старта. Собственных сбережений почти не было, поэтому решила искать грантовые программы. Оказалось, что большинство из них требуют уже зарегистрированного бизнеса, а старт без регистрации был невозможен. Переломным моментом стало участие в конкурсе от Благотворительного фонда "МХП — Громаді". Именно этот проект позволял подать заявку и уже потом регистрировать ФЛП, что и стало решающим для Елены.

Она написала бизнес-план, тщательно просчитала все расходы и риски. Подала заявку и выиграла 100 тыс. грн, во что не могла поверить. На полученные средства она закупила необходимое оборудование и начала первые производственные процессы. Но на этом Елена не остановилась. Через год она снова подала заявку на конкурс "Роби своє", чтобы масштабировать собственное дело.

Эти средства помогли ей не только докупить оборудование, но и, наконец, официально зарегистрировать бизнес. Теперь Елена — предприниматель, которая не только производит продукцию, но и строит долгосрочную стратегию развития. Елена мечтает создать не просто производство, а экосистему, где каждый компонент будет максимально натуральным.

Ее бизнес – это не просто работа, а доказательство того, что даже в самые сложные времена можно создать нечто настоящее и значимое.

Победители конкурса "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Фото: пресс-служба МХП

Конкурс бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" стартовал 5 марта. Заявку можно заполнить на сайте https://doyourbusiness.com.ua/ до 7 апреля. Уже 27 мая будут известны 80 победителей этого сезона. Каждый из них сможет получить грант на сумму до 100 тысяч. грн. Общий бюджет конкурса – около 11 млн грн вместе с налогами и сборами.