Сильні громади — сильна країна: бізнес-історії підприємців, які запустили власну справу за допомогою грантів від БФ "МХП — Громаді"

На презентації конкурсу бізнес-ідей “Роби своє” зібралися переможці попередніх сезонів, які поділилися своїми історіями. Delo.ua поспілкувалося з ними, щоб дізнатися про їхній шлях у бізнесі. Також представники Благодійного фонду “МХП — Громаді” розповіли, чому конкурс залишається актуальним, які гранти доступні та як вони допомагають малим підприємцям.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Під час заходу представники Благодійного фонду "МХП — Громаді" наголосили, що за час існування конкурсу вже понад 250 підприємців із різних областей України отримали підтримку та розвивають власну справу завдяки грантовим програмам. Загалом географія конкурсу охоплює 13 областей. Це стало чималим внеском у розвиток місцевих громад та створення нових робочих місць.

У 2025 році благодiйний фонд "МХП — Громаді" продовжить конкурс для підприємців, в межах якого очікується приблизно 900 заявок, що демонструє зростання інтересу серед громад, які прагнуть розвиватися та робити своє середовище кращим. Цього року бюджет конкурсу становить понад 11 млн грн разом із податками та зборами, а ключовими аспектами програми є навчання та підтримка протягом перших місяців роботи. Організатори закликали підприємців подавати заявки на участь у новому конкурсі, який розпочався 5 березня 2025 року, у межах якого можна отримати до 100 тисяч грн на відкриття або розвиток власної справи. Це сприятиме створенню прозорого та сталого бізнесу, який відповідає потребам громади.

Презентація конкурсу "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді". Фото: прес-служба МХП

Керівник відділу впровадження національних проєктів Благодійного фонду "МХП — Громаді" Володимир Панченко розповів про різноманітність бізнесів, які отримують гранти на власну справу, а також наголосив на важливості малих підприємств, які створюють нові галузі, стимулюють місцеву економіку та підтримують вразливі категорії населення.

Серед таких прикладів — фермерські господарства, що створюють можливості для місцевих жителів, та реабілітаційні центри, які поєднують соціальну місію з комерційною діяльністю. Особлива увага приділяється ветеранським проєктам, які сприяють адаптації військових у мирному житті. Крім того, спільно з Державним центром зайнятості створено унікальну програму навчання, яка поєднує бізнес-навички та менторство. Володимир Панченко Керівник відділу впровадження національних проєктів Благодійного фонду "МХП — Громаді"

За словами директора БФ "МХП — Громаді" Олександра Пахолюка, багато учасників проєкту повертаються, а переможці продовжують свою діяльність, що створює сталу політику розвитку. Він додав, що запорука успіху — це любов до своєї справи. Майже всі переможці конкурсу — справжні фанати своєї справи та України. Вони знають свої громади та прагнуть розвиватися разом із ними. Саме така відданість дозволяє бути впевненими, що проєкти не тільки реалізуються, а й продовжать своє існування.

Ефект від цих проєктів — кумулятивний: що більше громад залучено, то сильнішою стає країна. Ми впевнені, що цей рух лише набирає обертів. Олександр Пахолюк Директор БФ "МХП — Громаді"

Історії підприємців, що надихають

Фермерське господарство “Зелений Гай” подружжя Євгенії Молчанової та Анатолія Пилипенка — це не просто бізнес, а віра у власні сили та підтримка одне одного. Це історія про трансформацію бізнесу та спосіб життя. Міські підприємці Анатолій і Євгенія вирішили змінити ритм життя та переїхали до села Зелений Гай на Дніпропетровщині. Колись занедбана територія, завалена сміттям, стала для них місцем натхнення. Вони почали розчищати землю, досліджувати її історію та, зрештою, заснували ферму.

Підприємець, співвласник ферми "Зелений Гай". Фото: прес-служба МХП

Маючи досвід подорожей Європою та Північною Америкою, подружжя вирішило розпочати бізнес із сироваріння. Проєкт реалізували власними силами, консультуючись із канадськими експертами. Ферма “Зелений Гай” спеціалізується на якісному виробництві, утримуючи лише 14 корів. Масштабного виробництва не планують, пріоритетом є якість, а не кількість.

З початком повномасштабної війни ферма стала прихистком для евакуйованих тварин. В один момент їхня кількість перевищила 1000: серед них були врятовані тварини з Херсона, Часового Яру та інших небезпечних регіонів. Це створило дефіцит кормів, і фермери звернулися до громади по допомогу, але орендувати 30 гектарів землі для вирощування кормів не вдалося. Основні витрати пішли на закупівлю зернових, сіна та соломи, що вплинуло на рентабельність.

Щоб оптимізувати витрати, подружжя почало шукати фінансування. Вони взяли участь у конкурсі бізнес-ідей “Роби своє” від Благодійного фонду “МХП-Громаді” й отримали кошти на кормозмішувач. Це значно спростило процес годування тварин і підвищило ефективність ферми. Попри всі виклики, ферма “Зелений Гай” продовжує працювати, роблячи ставку на якість, стійкість і відповідальність перед природою.

Київська підприємиця Маргарита Козаченко вже 20 років працює у сфері краси, але одного дня вирішила започаткувати власну справу. Вона інвестувала заощадження у бізнес, а саме у створення перепелиної ферми, зосередившись на екологічності та соціальній відповідальності. Її головна мета — підтримати жінок, які залишилися без засобів до існування, надаючи їм робочі місця. Наразі на підприємстві працюють дев’ятеро людей, з них двоє — люди з інвалідністю.

Підприємиця, засновниця ферми "Перепілочка" Маргарита Козаченко. Фото: прес-служба МХП

“Перепілочка” Маргарити Козаченко виготовляє продукцію з перепелиних яєць та перепілок без консервантів і шкідливих домішок, а також використовує екологічне паковання. З часом бізнес розширився: була створена ферма, де дотримуються високих стандартів утримання тварин. Продукція стала популярною серед клієнтів, і з’явилася потреба у покращенні логістики. Це питання вдалося вирішити через отримання водійських прав однією співробітницею, щоб вона мала можливість доставляти товари.

Сьогодні підприємство співпрацює з ресторанами, магазинами та гіпермаркетами. Одним із ключових продуктів стали перепелині яйця, які мають попит навіть у високій кухні. Підприємиця активно використовує соціальні мережі для просування бренду, а основним каналом залучення клієнтів став Instagram. Вона отримала грант від Благодійного фонду "МХП — Громаді", що допомогло розвивати власну справу. Попри виклики, вона планує відкрити власний фірмовий магазин і залишатися вірною концепції екологічності. Її історія — це приклад того, як можна не лише створити успішний бізнес, а й змінити життя інших.

Продукція ферми "Перепілочка". Фото: прес-служба МХП

Ще одну цікаву бізнес-історію розповів власник виробництва вишитого одягу В’ячеслав Горегляда з Липовця на Вінниччині. Майстерня вишиванок розпочала свою діяльність у 2023 році. Спочатку підприємці виготовляли сувенірні рушники, наносячи імена на текстильні вироби. Проте з початком війни бізнес довелося адаптувати — вони почали шити шеврони для військових. Після повернення з армії засновник вирішив масштабувати виробництво й зосередитися на створенні вишиванок. Грант від БФ "МХП — Громаді" став важливим поштовхом до розвитку, адже допоміг придбати необхідне обладнання.

Підприємець, власник виробництва вишитого одягу В’ячеслав Горегляда. Фото: прес-служба МХП

Майстерня працює лише з індивідуальними замовленнями: клієнти самі обирають тканину, візерунок та кольори, а кожен виріб створюється під особисті параметри. Окрім вишиванок, майстри виготовляють сумки, наволочки та футболки з вишитими логотипами.

Реклама здійснюється через Facebook та Instagram, а важливим аспектом роботи залишається прямий контакт із клієнтами. Це дає змогу максимально враховувати побажання замовників та створювати персоналізовані вироби. Майстерня відправляє продукцію по всій країні. За словами В’ячеслава, головне — вірити у свою справу, правильно прораховувати ресурси та використовувати підтримку для реалізації ідей.

Ще кілька років тому хімік-косметолог Олена Собко й не думала, що стане підприємицею. Вона жила в Енергодарі, працювала у звичному ритмі, а виготовлення натуральної косметики було лише її особистим захопленням. Але війна змінила все.

Підприємиця, хімік-косметолог Олена Собко. Фото: прес-служба МХП

Через загрозу окупації вона вимушено виїхала до Канева на Черкащині. Спершу було важко: нове місто, жодної підтримки, необхідність будувати життя з нуля. Проте саме у цей момент Олена зрозуміла: її захоплення може стати справою життя.

Виготовлення натуральної косметики завжди було для Олени не просто хобі, а способом турботи про себе та близьких. Вона ретельно обирала компоненти, експериментувала з рецептами та отримувала відгуки від друзів, які тестували її засоби.

"Я завжди мріяла про власну справу, але ніколи не наважувалася", — розповідає Олена. Їй здавалося, що бізнес — це складно, що потрібно багато грошей, знань і досвіду. Вона почала досліджувати можливості для старту. Власних заощаджень майже не було, тому вирішила шукати грантові програми. Виявилося, що більшість із них вимагають вже зареєстрованого бізнесу, а старт без реєстрації був неможливим. Переломним моментом стала участь у конкурсі від Благодійного фонду "МХП — Громаді". Саме цей проєкт дозволяв подати заявку і вже потім реєструвати ФОП, що й стало вирішальним для Олени.

Вона написала бізнес-план, ретельно прорахувала а всі витрати й ризики. Подала заявку і виграла 100 тис. грн, у що не могла повірити. На отримані кошти вона закупила необхідне обладнання та почала перші виробничі процеси. Але на цьому Олена не зупинилася. Через рік вона знову подала заявку на конкурс “Роби своє”, щоб масштабувати власну справу.

Ці кошти допомогли їй не лише докупити обладнання, а й нарешті офіційно зареєструвати бізнес. Тепер Олена — підприємиця, яка не лише виготовляє продукцію, а й будує довгострокову стратегію розвитку. Олена мріє створити не просто виробництво, а екосистему, де кожен компонент буде максимально натуральним.

Її бізнес — це не просто робота, а доказ того, що навіть у найскладніші часи можна створити щось справжнє та значуще.

Переможці конкурсу "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді". Фото: прес-служба МХП

Конкурс бізнес-ідей “Роби своє” від Благодійного фонду “МХП-Громаді” стартував 5 березня. Заявку можна заповнити на сайті https://doyourbusiness.com.ua/ до 7 квітня. Уже 27 травня буде відомо 80 переможців цього сезону. Кожен із них зможе отримати грант на суму до 100 тис. грн. Загальний бюджет конкурсу - близько 11 млн грн разом з податками та зборами.