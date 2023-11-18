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Гаджеты
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Дисплей 5,6" и 8 ГБ "оперативки": в Китае выпустили новый мини-компьютер (ФОТО)

Meenhong JX2, человек
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing

Китайская компания Meenhong выпустила новый карманный мини-компьютер JX2. Он оснащен 5,7-дюймовым сенсорным экраном и способен работать на операционной системе Windows. Об этом пишет Gizmochina.

Гаджет получил процессор Intel Celeron N5105 с четырьмя ядрами. Интегрированная графика Intel UHD имеет 24 исполнительных блока.

Устройство оснащено активным охлаждением, 8 ГБ оперативной памяти и двумя модулями M.2.

Разрешение экрана составляет 1920 x 1080 пикселей.

Фото 2 — Дисплей 5,6" и 8 ГБ "оперативки": в Китае выпустили новый мини-компьютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 3 — Дисплей 5,6" и 8 ГБ "оперативки": в Китае выпустили новый мини-компьютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 4 — Дисплей 5,6" и 8 ГБ "оперативки": в Китае выпустили новый мини-компьютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 5 — Дисплей 5,6" и 8 ГБ "оперативки": в Китае выпустили новый мини-компьютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 6 — Дисплей 5,6" и 8 ГБ "оперативки": в Китае выпустили новый мини-компьютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 7 — Дисплей 5,6" и 8 ГБ "оперативки": в Китае выпустили новый мини-компьютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing

Для подключения есть HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, три разъема USB-A, два порта USB-C, 3,5-мм аудиоразъем, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Цена на Meenhong JX2 составляет 195 долларов для варианта со 128 ГБ основной памяти и 210 долларов за версию на 256 ГБ.

Автор:
Артем Ющенко