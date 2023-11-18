АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Гаджети
Дата публікації

Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)

Meenhong JX2, людина
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing

Китайська компанія Meenhong випустила новий кишеньковий мінікомпʼютер JX2. Він має 5,7-дюймовий сенсорний екран і здатний працювати на операційній системі Windows. Про це пише Gizmochina.

Ґаджет отримав процесор Intel Celeron N5105 із чотирма ядрами. Інтегрована графіка Intel UHD має 24 виконавчі блоки.

Пристрій оснащено активним охолодженням, 8 ГБ оперативної пам’яті та двома модулями M.2.

Роздільна здатність екрана становить 1920 x 1080 пікселів.

Фото 2 — Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 3 — Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 4 — Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 5 — Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 6 — Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing
Фото 7 — Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)
Meenhong JX2. Фото: Geekbuing

Для підключення є HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, три розʼєми USB-A, два порти USB-C, 3,5-мм аудіороз'єм, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6.

Ціна на Meenhong JX2 становить 195 доларів для варіанту зі 128 ГБ основної памʼяті та 210 доларів – за версію на 256 ГБ.

Автор:
Артем Ющенко