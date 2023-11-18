Дисплей 5,6" й 8 ГБ "оперативки": в Китаї випустили новий мінікомпʼютер (ФОТО)

Китайська компанія Meenhong випустила новий кишеньковий мінікомпʼютер JX2. Він має 5,7-дюймовий сенсорний екран і здатний працювати на операційній системі Windows. Про це пише Gizmochina.

Ґаджет отримав процесор Intel Celeron N5105 із чотирма ядрами. Інтегрована графіка Intel UHD має 24 виконавчі блоки.

Пристрій оснащено активним охолодженням, 8 ГБ оперативної пам’яті та двома модулями M.2.

Роздільна здатність екрана становить 1920 x 1080 пікселів.

Meenhong JX2. Фото: Geekbuing Meenhong JX2. Фото: Geekbuing Meenhong JX2. Фото: Geekbuing Meenhong JX2. Фото: Geekbuing Meenhong JX2. Фото: Geekbuing Meenhong JX2. Фото: Geekbuing

Для підключення є HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, три розʼєми USB-A, два порти USB-C, 3,5-мм аудіороз'єм, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6.

Ціна на Meenhong JX2 становить 195 доларів для варіанту зі 128 ГБ основної памʼяті та 210 доларів – за версію на 256 ГБ.