iPhone – революция, которая до сих пор продолжается?

Пользователи и весь мир уже очень давно разделились на два лагеря.

Первый лагерь каждый год на сентябрьской презентации Apple кричит, что революция снова свершилась, и Apple снова смогла удивить мир. И эти пользователи уже через месяц заказывают новые iPhone в интернет-магазине. Пользуются и каждый день радуются новым фишкам от Apple.

Второй лагерь – это те же пользователи, которые просто не спешат обновлять свой iPhone. Их устраивают модели предыдущих лет, и глядя на новый флагман от Apple, они не видят большой разницы. И после презентации они не спешат покупать новинку, а через некоторое время вообще могут выбрать айфон бу (подержанный iPhone) предыдущего поколения, тем самым обновиться.

Сюда входят и пользователи флагманов других брендов. И те и другие говорят, что ничего особенного на презентации не произошло, революция не наступила.

Какой лагерь все же ближе к истине?

Пожалуй, все же первый, но и второй имеет право на существование.

Революция происходит. Это не разница между моделями iPhone этого и прошлого года. Это вообще путь компании, индустрии, с самого начала создания и до сих пор.

Первый iPhone увидел свет в 2007 году. 17 лет назад! Вы помните его? Одна основная камера, о фронтальной камере тогда вообще никто не мечтал, чтобы на нее еще и снимать селфи. Тогда и не знали, что такое селфи. Кнопка Home, алюминиевый корпус и размер не больше куска мыла. Тогда это была революция, тот день вошел в историю, iPhone вошел в историю.

Но давайте остановимся на минуту и в левую руку возьмем ту же революцию – первый iPhone, а в правую новый флагман iPhone 15 Pro Max. И глядя на эти два iPhone вы хотите сказать, что компания Apple за 17 лет не совершила революции?

Apple совершает революцию каждый год, делая свой продукт лучше – это и есть революция. И компания за 17 лет совершила не просто революцию, она взяла и построила индустрию. И с индустрией компания создала культ. Культ Apple. Кто не знает, что такое iPhone? Таких нет.

Каждое новое поколение знает, что такое iPhone и желает новый смартфон. Да, сам продукт из премиум сегмента перерос в массовый, который потребляют миллионы людей. Но все эти люди сделали компанию Apple первой по капитализации в мире – $3 трлн.

Поэтому те, кто говорят, что компания из года в год производит тот же iPhone, не изобретает что-то новое и не удивляет мир, должны согласиться с тем, что может Apple и не делает таких больших революционных открытий каждый год, которые бы удивляли. Но должны понять, что потребители компании покупая каждый раз новый iPhone приобщаются к революции. Именно потребители тоже неотъемлемая часть революции, именно они движущая сила компании.

И сколько бы лагерей ни существовало, есть факт – Apple Большая компания. Она уже в истории и творит эту историю каждый день. iPhone уже знает весь мир. iPhone уже совершил революцию и вошел в историю.

Поэтому нам остается немного, смотреть, что будет дальше или быть частью революции, приобретя себе новый iPhone 15 Pro или 15 Pro Max.