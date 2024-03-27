iPhone - революція, яка досі триває?

Користувачі та й увесь світ вже дуже давно розділилися на два табори.

Перший табір кожного року на вересневій презентації Apple кричить, що революція знову відбулася, і Apple знову змогла здивувати світ. І ці користувачі вже через місяць замовляють нові iPhone у інтернет-магазині. Користуються і кожного дня радіють новим фішкам від Apple.

Другий табір - це ті ж самі користувачі, які просто не спішать оновлювати свій iPhone. Їх влаштовують моделі попередніх років і дивлячись на новий флагман від Apple, вони не бачать великої різниці. І після презентації вони не спішать купувати новинку, а через деякий час взагалі можуть обрати айфон бу (вживаний iPhone) попереднього покоління, тим самим оновитися.

Сюди ж входять і користувачі флагманів інших брендів. І ті і інші кажуть, що нічого особливого на презентації не відбулося, революція не настала.

Який табір все ж таки ближчий до істини?

Мабуть все ж таки перший, але і другий має право на існування.

Революція відбувається. Це не різниця між моделями iPhone цього та попереднього року. Це взагалі шлях компанії, індустрії, від самого початку створення до зараз.

Перший iPhone побачив світ у 2007 році. 17 років тому! Ви памʼятаєте його? Одна основна камера, про фронтальну камеру тоді взагалі ніхто не мріяв, щоб на неї ще й знімати селфі. Тоді і не знали, що таке селфі. Кнопка Home, алюмінієвий корпус і розмір не більший за шмат мила. Тоді це була революція, той день увійшов в історію, iPhone увійшов в історію.

Але давайте зупинимося на хвилину і у ліву руку візьмемо ту саму революцію - перший iPhone, а у праву новий флагман iPhone 15 Pro Max. І дивлячись на ці два iPhone ви хочете сказати, що компанія Apple за 17 років не зробила революції?

Apple робить революцію щороку, роблячи свій продукт краще - це і є революція. І компанія за 17 років зробила не просто революцію, вона взяла і побудувала індустрію. І з індустрією компанія створила культ. Культ Apple. Хто не знає, що таке iPhone? Таких немає.

Кожне нове покоління знає, що таке iPhone і хоче новий смартфон. Так, сам продукт з преміум сегменту переріс у масовий, який споживають мільйони людей. Але всі ці люди зробили компанію Apple першою по капіталізації у світі - $3 трлн.

Тому ті, хто кажуть, що компанія із року в рік виробляє той самий iPhone, не винаходить щось нового і не дивує світ, мають погодитися з тим, що може Apple і не робить таких великих революційних відкриттів щороку, які б дивували. Але мають зрозуміти, що споживачі компанії купуючи, щоразу новий iPhone долучаються до революції. Саме споживачі теж є невід’ємною частиною революції, саме вони рушійна сила компанії.

І скільки б таборів не існувало, є факт - Apple Велика компанія. Вона вже в історії і творить цю історію кожного дня. iPhone вже знає весь світ. iPhone вже зробив революцію та увійшов в історію.

Тому нам залишається не багато, дивитися, що буде далі або бути частиною революції, придбавши собі новий iPhone 15 Pro чи 15 Pro Max.