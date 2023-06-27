Лучшие возможности для вашего телевизора - новые функции Apple TV 4K

На конференции WWDC 2023, состоявшейся 5–9 июня, анонсированы новые возможности Apple TV 4K в связи с предстоящим выпуском tvOS 17. Это высококачественная приставка для потоковой передачи, которая выглядит как небольшая коробочка.

Расширенная функциональность включает использование Apple TV в качестве средства коммуникации с другими людьми и усиление комфорта. Пока tvOS 17 доступен только в виде бета-версии для разработчиков. Как и в предыдущих поколениях операционной системы, ожидается, что официальное обновление появится в сентябре. Какие возможности она предоставит владельцам телевизоров — узнаете из статьи.

Общайтесь через FaceTime

На Apple TV 4K представлено новое приложение FaceTime. Оно открывает возможность использования iPhone или iPad для видеочатов на большом экране телевизора. Теперь вы можете начать вызовы прямо из приложения Apple TV или инициировать их на айфон или айпад, а затем перенести их на смарт телевизор для продолжения разговора.

FaceTime использует поддержку Continuity Camera для беспроводного подключения к вашему устройству. Вы можете легко настроить соединение между Apple TV и iPhone или iPad без лишних проводов. Кроме того, функция Center Stage позволяет равномерно отображать видео всех участников FaceTime на экране телевизора для более вовлекающей и наглядной коммуникации.

Еще один интересный бонус — возможность использовать жесты для создания плавающих эффектов во время звонков. Вы можете добавить сердечки, фейерверки и другие реакции на основе движений, чтобы усилить эмоциональную составляющую ваших разговоров.

Дополнительные возможности для общения

Хорошая новость для владельцев Apple TV 4K — приложения Zoom и Webex будут доступны на этой платформе. Теперь вы сможете использовать телевизоры с большим экраном для проведения удаленных рабочих совещаний прямо с комфортного дивана. Нет необходимости сидеть перед компьютером или маленьким дисплеем мобильного устройства. Также tvOS 17 предоставит сведения о:

состоянии системы;

времени;

активности пользователя.

Кроме того, Apple анонсировала, что разработчики теперь смогут применять API Continuity Camera на Apple TV 4K для интеграции устройств iOS с приложениями tvOS. Это открывает дверь для новых возможностей в области общения и развлечений прямо в вашей гостиной. Компания обещает предоставить увлекательный опыт, который объединяет устройства iOS и Apple TV 4K, создавая новые интерактивные возможности для погружения в контент.