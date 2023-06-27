Найкращі можливості для вашого телевізора - нові функції Apple TV 4K

На конференції WWDC 2023, що відбулася 5-9 червня, анонсовано нові можливості Apple TV 4K у зв'язку з майбутнім випуском tvOS 17. Це високоякісна приставка для потокового передавання, що має вигляд невеликої коробочки.

Розширена функціональність охоплює використання Apple TV як засобу комунікації з іншими людьми і посилення комфорту. Поки що tvOS 17 доступний тільки у вигляді бета-версії для розробників. Як і в попередніх поколіннях операційної системи, очікується, що офіційне оновлення з'явиться у вересні. Які можливості вона надасть власникам телевізорів - дізнаєтеся зі статті.

Спілкуйтеся через FaceTime

На Apple TV 4K представлено новий додаток FaceTime. Він відкриває можливість використання iPhone або iPad для відеочатів на великому екрані телевізора. Тепер ви можете почати виклики прямо з додатка Apple TV або ініціювати їх на айфон чи айпад, а потім перенести їх на смарт-телевізор для продовження розмови.

FaceTime використовує підтримку Continuity Camera для бездротового підключення до вашого пристрою. Ви можете легко налаштувати з'єднання між Apple TV і iPhone або iPad без зайвих дротів. Крім того, функція Center Stage дає змогу рівномірно відображати відео всіх учасників FaceTime на екрані телевізора для більш наочної комунікації.

Ще один цікавий бонус - можливість використовувати жести для створення плаваючих ефектів під час дзвінків. Ви можете додати сердечка, феєрверки та інші реакції на основі рухів, щоб посилити емоційну складову ваших розмов.

Додаткові можливості для спілкування

Гарна новина для власників Apple TV 4K - додатки Zoom і Webex будуть доступні на цій платформі. Тепер ви зможете використовувати телевізори з великим екраном для проведення віддалених робочих нарад прямо з комфортного дивана. Немає необхідності сидіти перед комп'ютером або маленьким дисплеєм мобільного пристрою. Також tvOS 17 надасть відомості про:

стан системи;

час;

активність користувача.

Крім того, Apple анонсувала, що розробники тепер зможуть застосовувати API Continuity Camera на Apple TV 4K для інтеграції пристроїв iOS з додатками tvOS. Це відкриває двері для нових можливостей у сфері спілкування та розваг просто у вашій вітальні. Компанія обіцяє надати захоплюючий досвід, який об'єднує пристрої iOS і Apple TV 4K, створюючи нові інтерактивні можливості для занурення в контент.