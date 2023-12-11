Sony может отказаться от бренда Xperia в 2025 году, – СМИ

Компания Sony может отказаться от названия Xperia для своей линейки смартфонов и начать использовать новое. Об этом пишет Phonearena.

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Устройства серии часто отличались необычным дизайном и техническими решениями. Первый гаджет в линейке – Sony Ericsson Xperia X1 – был выпущен в 2008 году. У него была выдвижная QWERTY-клавиатура, 3-дюймовый дисплей с разрешением 480 x 800 пикселей и работал он под управлением Windows Mobile.

Sony Ericsson Xperia X1. Фото: Owl order/Wikipedia

Позже, в 2011 году, вышел Xperia Play с выдвижным геймпадом.

Sony Ericsson Xperia Play. Фото: Evan-Amos

А в 2015 году Sony представила Xperia Z5 Premium – первый смартфон с 4К-дисплеем.

Sony Xperia Z5 Premium. Фото: Sony

Тем не менее, Xperia не смогла завоевать популярность в США и других странах. Как в 2018-м, так и в этом году генеральный директор Sony Каз Хираи говорил, что компания продолжит производство смартфонов, хотя не может получать прибыль по высоким ценам, которые она берет за свои устройства.

Sony занимает 14 место на рынке смартфонов с долей в 0,35%. Фирма обогнала Asus, но немного не дотянула до HMD Global, владеющей лицензией на использование бренда Nokia.

Как отмечает Phonearena, Sony в бизнесе смартфонов использует принцип "выжженной земли". Есть слухи, что она откажется от названия Xperia в 2025 году, когда выпустит устройство с фронтальной камерой под дисплеем. Ожидается, что в использовании такой технологии она на два года опередит Apple.

Такое решение изменит внешний вид смартфонов Sony и может привести к некоторому оживлению в бизнесе компании.