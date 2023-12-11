Sony може відмовитися від бренду Xperia у 2025 році, – ЗМІ

Компанія Sony може відмовитися від назви Xperia для своєї лінійки смартфонів і почати використовувати нову. Про це пише Phonearena.

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Пристрої серії часто вирізнялися незвичайним дизайном та технічними рішеннями. Перший ґаджет у лінійці – Sony Ericsson Xperia X1 – було випущено в 2008 році. Він мав висувну QWERTY-клавіатуру, 3-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 480 x 800 пікселів і працював під управлінням Windows Mobile.

Sony Ericsson Xperia X1. Фото: Owl order / Wikipedia

Пізніше, у 2011 році, вийшов Xperia Play із висувним геймпадом.

Sony Ericsson Xperia Play. Фото: Evan-Amos / Wikipedia

А в 2015 році Sony представила Xperia Z5 Premium – перший смартфон із 4К-дисплеєм.

Sony Xperia Z5 Premium. Фото: Sony

Попри це, Xperia не змогла завоювати популярність у США та інших країнах. Як у 2018-му, так і цьогоріч генеральний директор Sony Каз Хіраї говорив, що компанія продовжить виробництво смартфонів, хоча не може отримувати прибуток за високих цін, які вона бере за свої пристрої.

Наразі Sony посідає 14 місце на ринку смартфонів із часткою в 0,35%. Фірма обігнала Asus, але трохи не дотягнула до HMD Global, яка володіє ліцензією на використання бренду Nokia.

Як зазначає Phonearena, Sony в бізнесі смартфонів використовує принцип "випаленої землі". Існують чутки, що вона відмовиться від назви Xperia у 2025 році, коли випустить пристрій із фронтальною камерою під дисплеєм. Очікується, що у використанні такої технології вона на два роки випередить Apple.

Таке рішення змінить зовнішній вигляд смартфонів Sony й може призвести до деякого пожвавлення в бізнесі компанії.