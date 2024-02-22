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Холодильники Haier 3D опережают время: об инновациях, которым можно доверять

Холодильники Haier 3D опережают время: об инновациях, которым можно доверять

Лидер рынка бытовой техники порадовал своих поклонников технологическим шедевром с уникальным дизайном – это холодильники серии Haier 3D. Разработчикам удалось превзойти стандарты комфорта, превратив обычный кухонный прибор в технику будущего. Мы получили больше свежести, экономии и удобства. Благодаря тихому инверторному компрессору в холодильниках полностью отсутствуют вибрации. Двигатель работает бесшумно и стабильно, что подтверждается 15-летней гарантией от производителя.

Инновационные решения для сохранения продуктов в лучшем состоянии

Холодильники Haier 3D имеют премиальный внешний вид и удобство в использовании. Охлаждение происходит по технологии Total No Frost. Система не допускает образования инея, поэтому о ручной разморозке можно не упоминать. За распределение потоков охлажденного воздуха отвечает разработка Haier Air Surround. Равномерная циркуляция воздушных масс в камере сохраняет вкусовые качества и сочность продуктов на 99%.

Стабилизировать температуру в морозильной камере помогает система Fresher Shield. Ее задача – отводить тепло при автоматической разморозке через специальный клапан. Сама конструкция тоже особенная – ящики на металлических полозьях открываются на 90 % длины без открывания дверцы морозильной камеры. Потери холода при этом минимальны. Вместе эти инновации существенно уменьшают температурные колебания и экономят до 30% электроэнергии .

Компоновка и наполняемость камер

Рабочий объем холодильников Haier впечатляет – в среднем 400 л. Внутреннее пространство организовано рационально – место для фруктов, молочных продуктов, яиц, сыра и мяса. Кроме того, Haier 3D имеет автономный ящик My Zone – место, где пользователь самостоятельно устанавливает температуру в диапазоне от 3 до +5°C. Если выбрать автоматический режим «Морепродукты», «Фрукты и овощи», «Поддержка 0», холодильник сам активизирует соответствующие настройки. Естественно, можно установить температуру и вручную.

А если вдруг пришли гости, а лед в морозилке кончился? Haier 3D и здесь не промахнется – быстро превратит воду в кубики льда благодаря функции быстрой заморозки. О сохранении закусок тоже можно не беспокоиться – ведь мега-полезная технология HCS умеет поддерживать влажность воздуха в ящике Humidity Zone на уровне 90% без образования конденсата. Это идеальное место для скоропортящихся продуктов – там самая нежная зелень станет еще зеленее.  

Интеллектуальные решения для безопасной кухни

Haier известен своими передовыми технологиями. В холодильниках 3D серии собраны самые современные разработки для обеспечения эффективного охлаждения для свежести продуктов. Но когда речь идет о безопасности, одного правильного хранения недостаточно. Поэтому Haier использует антибактериальную систему. АВТ.  

В результате ультрафиолетового излучения активизируется реакция фотокатализа, в результате которой на 99.9% уничтожаются бактерии и плесневые грибы. В таких холодильниках не бывает неприятных запахов, а пища не подвергается заражению болезнетворными микроорганизмами. Haier беспокоится даже о зрении потребителей. Интересная особенность модельного ряда – мягкий свет Daylight. Светодиоды включаются при отрыве двери постепенно, глаза не слепят.  

Умнее других

Домашний холодильник иногда в шутку называют другом. Haier 3D – это умный и внимательный друг. Smart технологии в нем приобрели новое звучание. В холодильнике датчиков – как в космическом корабле. Одни отслеживают потери холода, другие – уровень влажности и температуры. Холодильник может автоматически подбирать подходящий режим работы. Настройки также удобно производить через мобильное приложение hOn. Кроме дистанционного управления, программа предоставляет полезные советы по пользованию холодильником и наиболее эффективным хранением продуктов.

Покупая холодильник Haier 3D, вы получаете не только высокое качество и надежность, но и передовые технологии, экологическую безопасность, удобство в использовании и стильный дизайн.