Холодильники Haier 3D випереджають час: про інновації, яким можна довіряти

Лідер ринку побутової техніки потішив своїх прихильників технологічним шедевром з унікальним дизайном – це холодильники серії Haier 3D. Розробникам вдалося перевершити стандарти комфорту, перетворивши звичайний кухонний прилад на техніку майбутнього. Ми отримали більше свіжості, економії та зручності. Завдяки тихому інверторному компресору в холодильниках повністю відсутні вібрації. Двигун працює безшумно і стабільно, що підтверджується 15 річною гарантією від виробника.

Інноваційні рішення для збереження продуктів у найкращому стані

Холодильники Haier 3D мають преміальний зовнішній вигляд та зручність у використанні. Охолодження відбувається за технологією Total No Frost. Система не допускає утворення інею, тому про ручне розморожування можна не згадувати. За розподіл потоків охолодженого повітря відповідає технологія Haier Air Surround. Рівномірна циркуляція повітряних мас у камері зберігає смакові якості та соковитість продуктів на 99%.

Стабілізувати температуру в морозильній камері допомагає система Fresher Shield. Її задача – відводити тепло під час автоматичного розморожування через спеціальний клапан. Сама конструкція теж особлива – ящики на металевих полозах відкриваються на 90 % довжини без відчинення дверцят морозильної камери. Втрати холоду при цьому мінімальні. Разом ці інновації суттєво зменшують температурні коливання та економлять до 30% електроенергії.

Компонування та наповнюваність камер

Робочий об’єм у холодильників Haier вражає – в середньому 400 л. Внутрішній простір організовано раціонально – є місце для фруктів, молочних продуктів, яєць, сиру та м’яса. Крім того, Haier 3D має автономний ящик My Zone – місце, де користувач самостійно встановлює температуру в діапазоні від 3°C до +5°C. Якщо обрати автоматичний режим «Морепродукти», «Фрукти та овочі», «Підтримка 0», то холодильник сам активізує відповідні налаштування. Звісно, можна встановити температуру й вручну.

А якщо раптом прийшли гості, а лід у морозилці закінчився? Haier 3D і тут не схибить – швидко перетворить воду в кубики льоду завдяки функції швидкої заморозки. Про збереження закусок теж можна не хвилюватися – адже мега-корисна технологія HCS вміє підтримувати вологість повітря у ящику Humidity Zone на рівні 90% без утворення конденсату. Це ідеальне місце для швидкопсувних продуктів – там найніжніша зелень стане ще зеленішою.

Інтелектуальні рішення для безпечної кухні

Haier відомий своїми передовими технологіями. В холодильниках серії 3D зібрано найсучасніші розробки для забезпечення ефективного охолодження для свіжості продуктів. Але коли мова йде про безпеку, одного правильного зберігання недостатньо. Тому Haier використовує антибактеріальну систему АВТ.

В результаті ультрафіолетового випромінювання активізується реакція фотокаталізу, внаслідок якої на 99.9% знищуються бактерії та плісняві гриби. В таких холодильниках не буває неприємних запахів, а їжа не піддається зараженню хвороботворними мікроорганізмами. Haier турбується навіть про зір споживачів. Цікава особливість модельного ряду – м’яке світло Daylight. Світлодіоди вмикаються при відриванні дверей поступово, очі не сліплять.

Розумніший за інших

Домашній холодильник інколи жартома називають другом. Haier 3D – це розумний і уважний друг. Smart технології в ньому набули нового звучання. У холодильнику датчиків – як в космічному кораблі. Одні відстежують втрати холоду, інші – рівень вологості та температуру. Холодильник може автоматично підбирати відповідний режим роботи. Налаштування також зручно робити через мобільний застосунок hOn. Крім дистанційного управління програма надає корисні поради щодо користування холодильником та найефективнішим зберіганням продуктів.

Купуючи холодильник Haier 3D, ви отримуєте не лише високу якість та надійність, але й передові технології, екологічну безпеку, зручність у використанні та стильний дизайн.