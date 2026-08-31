От климата до цифрового сервиса: как Samsung меняет современный отельный бизнес

Еще совсем недавно отели привлекали посетителей локацией, дизайном номеров, рестораном или SPA. Сегодня этого недостаточно. Гость стал более требовательным, а конкуренция – более жесткой. Успех современного гостиничного комплекса все чаще определяют вещи, почти не попадающие в рекламные буклеты: комфортная температура, свежий воздух, тишина, стабильная горячая вода и… безупречная работа инженерных систем.

Парадокс современной индустрии гостеприимства состоит в том, что самый лучший сервис остается незаметным. Гость не думает о кондиционере или вентиляции, если они работают безупречно. Но стоит температуре стать слишком высокой, оборудованию – начать шуметь или исчезнуть горячей воде, как впечатление от отдыха меняется мгновенно. Именно поэтому все большее количество гостиниц инвестируют в современную инженерную инфраструктуру, которая обеспечивает стабильный комфорт независимо от сезона или загрузки комплекса.

Комфорт начинается со сна

Люди все внимательнее относятся к собственному здоровью и восстановлению. Владельцы умных часов каждое утро анализируют качество сна, длительность глубокой фазы и уровень восстановления организма. И хотя ни одна гостиница не может гарантировать идеальный сон, именно она способна создать условия, при которых организм действительно отдыхает.

Оптимальная температура, отсутствие сквозняков, тихая работа оборудования и свежий воздух оказывают непосредственное влияние на самочувствие гостей. Большинство из них не запоминают модель кондиционера или вентиляции. Они просто возвращаются туда, где "хорошо спалось". Именно поэтому климатические системы давно перестали быть только техническим оборудованием – они формируют атмосферу заведения и становятся частью опыта, который мотивирует гостей возвращаться.

Новый стандарт для гостиничной индустрии

Понимание этого изменяет подход девелоперов к проектированию новых гостиничных комплексов. Если раньше инженерные решения являлись вспомогательной инфраструктурой, то сегодня они стали одним из факторов конкурентоспособности.

Новые комплексы проектируются как единая экосистема, где кондиционирование, отопление, горячее водоснабжение и цифровое управление работают синхронно. Это позволяет обеспечить стабильный комфорт для гостей, оптимизировать эксплуатационные расходы и быстро реагировать на технические ситуации.

Именно по такому принципу реализована инженерная концепция нового гостиничного комплекса Mountain Residence в Буковеле, технологическим партнером которого стала компания Samsung .

Как это работает на практике

Основой инженерной системы Mountain Residence явились тепловые насосы Samsung DVM S2. Они обеспечивают кондиционирование и отопление комплекса, работают эффективно на обогрев при сверхнизких температурах внешней среды (-25С) и используют алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации энергопотребления.

В номерах установлены однопоточные кассетные внутренние блоки Samsung WindFree, охлаждающие помещение без ощутимых потоков холодного воздуха. Благодаря технологии микроотверстий воздух равномерно распределяется по комнате, поддерживая комфортный микроклимат без сквозняков и лишнего шума.

Также сверхтонкая конструкция однопоточных кассет WindFree (высота до 15 см) позволяет расположение в потолке (а не на стенах), не нарушает запроектированный дизайн помещения и обеспечивает эффективный прогрев и охлаждение в любом месте помещения.

Использование уникальных круглых кассетных моделей Samsung Cassette 360, получить непревзойденный комфорт без холодных сквозняков в зонах общего пользования, одновременно добавляя уникальности дизайна.

Гидромодули Samsung обеспечивают горячее водоснабжение, работу тёплых полов и подогрев воды для бассейнов. Управление всеми системами осуществляется через централизованную платформу DMS 2.5, позволяющую дистанционно контролировать оборудование и оперативно реагировать на любые изменения и анализировать работу систем для дальнейшей оптимизации по энергозатратам (но без снижения комфорта) за счет программного обеспечения Smart Things Pro.

Комфорт для гостей, эффективность для бизнеса

Предоставлять премиум отдых, комфорт в номерах от освещения до кондиционирования – это важная составляющая гостиничных комплексов. Но вместе с этим вопросом возникает анализ эффективности затрат. Решение от Samsung позволяет совмещать премиум сервис для гостей и экономить средства для бизнеса.

Для справедливого распределения затрат на электроэнергию Samsung реализовал систему индивидуального учета потребления на базе модуля импульсных сигналов. Таким образом, технологии работают сразу в двух направлениях: создают комфорт для гостей и помогают эффективнее управлять гостиничной инфраструктурой.

Современная гостиница все меньше конкурирует с количеством звезд или площадью номеров. Она конкурирует качеством сервиса, который получает гость. И если дизайн можно оценить по фотографиям, то настоящий комфорт ощущается только во время пребывания. Именно поэтому инженерные решения сегодня становятся одним из ключевых факторов успеха гостиничного бизнеса.