Від клімату до цифрового сервісу: як Samsung змінює сучасний готельний бізнес

Ще зовсім недавно готелі приваблювали відвідувачів локацією, дизайном номерів, рестораном чи SPA. Сьогодні цього вже недостатньо. Гість став значно вимогливішим, а конкуренція – жорсткішою. Успіх сучасного готельного комплексу дедалі частіше визначають речі, які майже не потрапляють у рекламні буклети: комфортна температура, свіже повітря, тиша, стабільна гаряча вода та… бездоганна робота інженерних систем.

Парадокс сучасної індустрії гостинності полягає в тому, що найкращий сервіс залишається непомітним. Гість не думає про кондиціонер чи вентиляцію, якщо вони працюють бездоганно. Але варто температурі стати зависокою, обладнанню – почати шуміти або зникнути гарячій воді, як враження від відпочинку змінюється миттєво. Саме тому дедалі більше готелів інвестують у сучасну інженерну інфраструктуру, яка забезпечує стабільний комфорт незалежно від сезону чи завантаження комплексу.

Комфорт починається зі сну

Люди дедалі уважніше ставляться до власного здоров'я та відновлення. Власники смартгодинників щоранку аналізують якість сну, тривалість глибокої фази та рівень відновлення організму. І хоча жоден готель не може гарантувати ідеальний сон, саме він здатен створити умови, за яких організм справді відпочиває.

Оптимальна температура, відсутність протягів, тиха робота обладнання та свіже повітря безпосередньо впливають на самопочуття гостей. Більшість із них не запам'ятовують модель кондиціонера чи вентиляції. Вони просто повертаються туди, де "добре спалося". Саме тому кліматичні системи давно перестали бути лише технічним обладнанням – вони формують атмосферу закладу й стають частиною того досвіду, який мотивує гостей повертатися.

Новий стандарт для готельної індустрії

Розуміння цього змінює підхід девелоперів до проєктування нових готельних комплексів. Якщо раніше інженерні рішення були допоміжною інфраструктурою, то сьогодні вони стали одним із факторів конкурентоспроможності.

Нові комплекси проєктують як єдину екосистему, де кондиціонування, опалення, гаряче водопостачання та цифрове керування працюють синхронно. Це дозволяє забезпечити стабільний комфорт для гостей, оптимізувати експлуатаційні витрати та швидко реагувати на технічні ситуації.

Саме за таким принципом реалізовано інженерну концепцію нового готельного комплексу Mountain Residence у Буковелі, технологічним партнером якого стала компанія Samsung.

Як це працює на практиці

Основою інженерної системи Mountain Residence стали теплові насоси Samsung DVM S2. Вони забезпечують кондиціонування та опалення комплексу, працюють ефективно на обігрів при наднизьких температурах зовнішнього середовища (-25С) і використовують алгоритми штучного інтелекту для оптимізації енергоспоживання.

У номерах встановлено однопоточні касетні внутрішні блоки Samsung WindFree, які охолоджують приміщення без відчутних потоків холодного повітря. Завдяки технології мікроотворів повітря рівномірно розподіляється по кімнаті, підтримуючи комфортний мікроклімат без протягів і зайвого шуму.

Також надтонка конструкція однопоточних касет WindFree (висота до 15 см) дозволяє розташування в стелі (а не на стінах), не порушує запроектованого дизайну приміщення, та забезпечує ефективний прогрів та охолодження в будь-якому місці приміщення.

Використання унікальних круглих касетних моделей Samsung Cassette 360, отримати неперевершений комфорт без холодних протягів в зонах загального користування, одночасно додаючи унікальності дизайну.

Гідромодулі Samsung забезпечують гаряче водопостачання, роботу теплих підлог і підігрів води для басейнів. Керування всіма системами здійснюється через централізовану платформу DMS 2.5, яка дозволяє дистанційно контролювати обладнання та оперативно реагувати на будь-які зміни та аналізувати роботу систем для подальшої оптимізації по енерговитратам (але без зниження комфорту) за рахунок програмного забезпечення Smart Things Pro..

Комфорт для гостей, ефективність для бізнесу

Надавати преміум відпочинок, комфорт у номерах від освітлення до кондиціонування – це важлива складова готельних комплексів. Але разом із цим питанням, постає аналіз ефективності витрат. Рішення від Samsung дозволяє поєднувати преміум сервіс для гостей та заощаджувати кошти для бізнесу.

Для справедливого розподілу витрат на електроенергію Samsung реалізував систему індивідуального обліку споживання на базі модуля імпульсних сигналів. Таким чином технології працюють одразу в двох напрямах: створюють комфорт для гостей і допомагають ефективніше керувати готельною інфраструктурою.

Сучасний готель дедалі менше конкурує кількістю зірок чи площею номерів. Він конкурує якістю сервісу, який отримує гість. І якщо дизайн можна оцінити за фотографіями, то справжній комфорт відчувається лише під час перебування. Саме тому інженерні рішення сьогодні стають одним із ключових факторів успіху готельного бізнесу.