Чтобы сохранить здоровье и получить доходы: компания DeHealth предлагает украинцам собирать и монетизировать свои деперсонализированные медицинские данные

Международная компания украинского происхождения DeHealth предложила ряд инноваций для развития экономики Украины во время войны.

Об этом в интервью изданию Цензор.нет рассказала основательница и руководительница компании DeHealth Анна Бондаренко — ИТ-предприниматель и волонтер.

Компания DeHealth – достаточно молодой, но мощный игрок на рынке инновационных ИТ-технологий в медицине.

"Фактически, DeHealth – это огромный банк медицинских данных. Мы с командой стремимся создать платформу, которая облегчила бы обмен и анализ медицинских данных, тем самым улучшая диагностику, лечение и профилактику заболеваний человечества. Также мы ввели новую экономическую модель в мире, где даны не только инструмент долголетия, но и ценный актив человека, который может приносить доход своему владельцу", - объясняет Анна.

Бета-версией банка медицинских данных компания запустила в прошлом году и на сегодняшний день обслуживает более 100 тысяч пациентов в 80 странах мира. В Украине компания является троекратным победителем конкурса лучших стартапов, который проводят Минцифры, Минэкономики, Украинский Фонд Стартапов. Компания также получила признание на Web Summit в Лиссабоне, MWC в Барселоне, на Парижской неделе блокчейна, на MedTech Malta, на Select USA Washington и других.

Исследования медицинских данных могут стать сильным толчком для страны не только в сфере здравоохранения, но и в новой экономике данных, где обычные люди могут получать базовый доход, просто занимаясь своим здоровьем, собирая свои медданные. А продукты основанные на таких данных при соответствующей государственной поддержке могут иметь огромное конкурентное преимущество в мире. Таким образом, Украина наконец-то может выйти на новый уровень и перестать быть сырьевым государством.

"Украинцы фактически лишены возможности по собственному усмотрению распоряжаться данными о собственном здоровье, которые являются материальной ценностью. Во-первых, эти данные фрагментированы, они рассеяны по разным информационным системам разных клиник и лабораторий, существуют в разных форматах, ими сложно пользоваться. Во-вторых, соглашения с медицинскими данными, проходят без вашего согласия и украинцы не получают за это ни копейки", - очертила проблему Анна.

Чтобы получать доходы, нужно, чтобы медицинские данные хранились в единственном защищенном хранилище, и каждый пациент имел доступ с личным ключом шифрования. Тогда он мог по собственному желанию выборочно предоставлять доступ к конкретным материалам своей «медицинской биографии». Это значительно облегчило бы медицинское обслуживание, уменьшило бы бюджетные потери страны на здравоохранение и мы избавились бы от «мертвых душ», на которые списываются средства. А пациенты еще и получили возможность монетизировать свои медицинские данные.

"Если бы наши предложения по цифровизации медицинских данных были бы реализованы, работа наших военных медиков была бы в разы легче, а эффективность - выше! Потому что вся необходимая информация о раненом - чем когда-то болел, как лечили, у которых есть аллергии и противопоказания, или были ранения раньше, какая помощь оказывалась на предыдущих этапах и так далее — все было бы у врачей в быстром доступе и безопасно для военного, потому что вся чувствительная информация полностью деперсонализирована. А военным это помогло бы быстрее становиться на медицинский учет, получать помощь и т.д.", - подытожила Анна.