Щоби зберегти здоров`я та отримати доходи: компанія DeHealth пропонує українцям збирати та монетизувати свої деперсоналізовані медичні дані

Міжнародна компанія українського походження DeHealth запропонувала також низку інновацій для розвитку економіки України під час війни.

Про це в інтерв`ю виданню Цензор.нет розповіла засновниця і очільниця компанії DeHealth Анна Бондаренко — ІТ-підприємиця і волонтерка.

Компанія DeHealth - досить молодий, але потужний гравець на ринку інноваційних ІТ-технологій в медицині.

"Фактично, DeHealth — це величезний банк медичних даних. Ми з командою прагнемо створити платформу, яка б полегшила обмін та аналіз медичних даних, тим самим покращуючи діагностику, лікування та профілактику захворювань людства. Також ми запровадили нову економічну модель у світі, де дані не тільки інструмент довголіття, а і цінний актив людини, який може приносити дохід своєму власникові", - пояснює пані Анна.

Бета-версією банку медичних даних компанія запустила торік і на сьогоднішній день обслуговує більш ніж 100 тисяч пацієнтів у 80 країнах світу. В Україні компанія є триразовим переможцем конкурсу кращих стартапів, який проводять Мінцифри, Мінекономіки, Українській Фонд Стартапів. Компанія також отримала визнання на Web Summit у Лісабоні, MWC у Барселоні, на Паризькому тижні блокчейну, на MedTech Malta, на Select USA Washington та інших.

Дослідження медичних даних можуть стати сильним поштовхом для країни не тільки у сфері охорони здоров'я, а й нової економіки даних, де звичайні люди можуть отримувати базовий дохід, просто займаючись своїм здоров'ям, збираючи свої меддані. А продукти засновані на таких даних за відповідної державної підтримки, можуть мати величезну конкурентну перевагу у світі. Таким чином Україна нарешті може вийти на новий рівень та перестати бути сировинною державою.

"Українці фактично позбавлені можливості на власний розсуд розпоряджатися даними щодо власного здоров’я, які є матеріальною цінністю. По-перше, ці дані фрагментовані, вони розпорошені по різних інформаційних системах різних клінік та лабораторій, існують в різних форматах, ними складно користуватися. По-друге, угоди з медичними даними, відбуваються без вашої згоди і українці не отримують за це ні копійки", - окреслила проблему пані Анна.

Щоби отримувати доходи треба, щоб медичні дані зберігалися в єдиному захищеному сховищі, і кожен пацієнт мав доступ із особистим ключем шифрування. Тоді він міг би за власним бажанням вибірково надавати доступ до конкретних матеріалів своєї «медичної біографії». Це значно полегшило б медичне обслуговування, зменшило би бюджетні втрати країни на охорону здоров’я та ми позбулися б «мертвих душ», на які списуються кошти. А пацієнти ще й отримали би можливість монетизувати свої медичні дані.

"Якби наші пропозиції щодо цифровізації медичних даних, були б реалізовані, робота наших військових медиків була б у рази легшою, а ефективність - вищою! Тому що вся необхідна інформація про пораненого — чим колись хворів, як лікували, які має алергії і протипоказання, чи були поранення раніше, яка допомога надавалася на попередніх етапах і так далі — все було би в лікарів у швидкому доступі та безпечно для військового, бо вся чутлива інформація повністю деперсоналізована. А військовим це допомогло б швидше ставати на медичний облік, отримувати допомогу, тощо", - підсумувала пані Анна.