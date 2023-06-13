День медицинского работника в Украине перенесли на другую дату: когда будут праздновать

13 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня медицинского работника 27 июля вместо 18 июня.

Соответствующий документ №327/2023 обнародован на сайте главы государства.

"Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, свидетельствуя о преданности медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения – День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля", - говорится в указе.

В нем отмечается, что предыдущий указ президента Украины от 3 июня 1994 № 281/94 "О Дне медицинского работника" 18 июня - утратил силу.

Указ вступает в силу с дня опубликования.

Отметим, что в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)подтвердила 1000-ю атаку на медицинскую систему Украины с момента полномасштабного вторжения РФ. Это – самое большое количество атак, которое ВОЗ когда-либо регистрировало в любой чрезвычайной гуманитарной ситуации.

Эти атаки унесли не менее 101 жизни, включая медицинских работников и пациентов, ранения получили гораздо больше людей.

Источник фото: ua.depositphotos.com