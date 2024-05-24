Кабмин исключил каннабис из перечня особо опасных веществ

Кабинет Министров Украины поддержал одно из ключевых постановлений, необходимых для реализации Закона Украины #3528-IX. Принятое постановление вносит изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (далее – перечень).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса будут исключены из перечня особо опасных веществ, обращение которых запрещено, тетрагидроканнабиол – из перечня особо опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено. Они будут включены в соответствующие списки наркотических средств, в том числе растений и психотропных веществ, обращение которых ограничено.

Постановление также разрешает культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Условие, при котором такое культивирование разрешено – использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей должно не превышать 0,3%.

Постановление вступает в силу 16 августа 2024 года одновременно с введением в действие Закона о медицинском каннабисе.

В Минздраве объясняют, что каннабис имеет в составе сотни уникальных каннабиноидов и веществ. Из всех известных веществ, имеющихся в растении каннабиса, только тетрагидроканнабинол и его изомеры обладают психоактивным эффектом. Другие каннабиноиды не влияют на психическое состояние, но могут оказать существенное положительное влияние на течение некоторых заболеваний. Употребление непсихоактивных каннабиноидов не приводит к привыканию и используется в медицине.

Государство будет строго контролировать обращение лекарств на основе каннабиса

В Минздраве напомнили, что закон #3528-IX регулирует использование растений рода конопли в медицинских, учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности и расширяет доступ пациентов к необходимому лечению.

Государство будет строго контролировать обращение лекарств на основе каннабиса, а использование его в рекреационных целях по-прежнему останется под запретом. Все виды деятельности, связанные с медицинским каннабисом – будут лицензированы.

На всех этапах обращения конопли для медицинских целей и продуктов их переработки будет обеспечиваться прослеживаемость: каждое растение конопли для медицинских целей, каждая партия продуктов их переработки и каждая единица фасованной продукции, в том числе растительной субстанции каннабиса, а также лекарственные средства, изготовленные из них, будут маркированы уникальным электронным идентификатором.

Субъекты хозяйствования будут вносить информацию о таком обращении в электронную информационную систему учета в течение 5 дней.

Как и любое лекарство, лекарство на основе каннабиса пациент сможет получить в соответствии с медицинскими показаниями, исключительно по назначению врача и по электронному рецепту.

Напомним, в начале мая в Минздраве сообщили о готовности всех нормативных актов для запуска закона о медканнабисе - в настоящее время они находятся на общественном обсуждении.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в декабре закон о легализации медицинского каннабиса, согласно которому регулируется его обращение в медицинской, промышленной и научной деятельности. Закон вступит в силу 16 августа.

Еще до войны, в апреле 2021 года Кабинет министров внес в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса).

Медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира

В Министерстве здравоохранения назвали принятие законопроекта историческим решением.

"Благодарим от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис – это лекарства для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь, и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время утвердят перечень болезней и состояний, при которых пациент имеет право получить лекарства на основе каннабиса.

В Минздраве отметили, что медпрепараты на основе каннабиса разрешены в 56 странах мира.

Добавим, что в Германии одобрили закон о частичной легализации каннабиса. С 1 апреля совершеннолетним лицам разрешено выращивать до трех растений каннабиса на дому, а также хранить до 50 граммов вещества для личного употребления. В общественных местах взрослым будет позволено иметь при себе до 25 г каннабиса.

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