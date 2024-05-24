Кабмін виключив канабіс з переліку особливо небезпечних речовин

Кабінет Міністрів України підтримав одну з ключових постанов, необхідних для реалізації Закону України #3528-IX. Прийнята постанова вносить зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – перелік).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням, канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено, тетрагідроканнабіол – з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Вони будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин). Умова, за якої таке культивування дозволене – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

Постанова набирає чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію Закону про медичний канабіс.

В МОЗ пояснюють, що канабіс має у складі сотні унікальних канабіноїдів та речовин. З усіх відомих речовин, що є в рослині канабіс, тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині.

Держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу

У МОЗ нагадали, що закон #3528-IX регулює використання рослин роду коноплі у медичних, навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності та розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування.

Держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною. Усі види діяльності, пов’язані з медичним канабісом – ліцензуватимуться.

На всіх етапах обігу конопель для медичних цілей та продуктів їх перероблення забезпечуватиметься простежуваність: кожна рослина конопель для медичних цілей, кожна партія продуктів їхнього перероблення та кожна одиниця фасованої продукції, у тому числі рослинної субстанції канабісу, а також лікарські засоби, виготовлені з них, будуть марковані унікальним електронним ідентифікатором.

Суб’єкти господарювання вноситимуть інформацію про такий обіг до електронної інформаційної системи обліку упродовж 5 днів.

Як і будь-які ліки, ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.

Нагадаємо, на початку травня у МОЗ повідомили про готовність усіх нормативних актів для запуску закону про медканабіс - наразі вони перебувають на громадському обговоренні.

Легалізація медичного канабісу в Україні

13 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий в грудні закон про легалізацію медичного канабісу, згідно з яким регулюється його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності. Закон вступить в силу 16 серпня.

Ще до війни, в квітні 2021 року Кабінет міністрів вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу).

Медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу

У Міністерстві охорони здоров'я назвали ухвалення законопроєкту історичним рішенням.

"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу, тощо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчим часом затвердять перелік хвороб і станів, за яких пацієнт має право отримати ліки на основі канабісу.

У МОЗ наголосили, що медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу.

Додамо, що у Німеччині схвалили закон щодо часткової легалізації канабісу. З 1 квітня повнолітнім особам дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу вдома, а також зберігати до 50 грамів речовини для особистого вживання. У громадських місцях дорослим буде дозволено мати при собі до 25 г канабісу.

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