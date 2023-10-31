LOréal Украина запускает новый проект для женщин, пострадавших в результате военных действий

L'Oréal Украина вместе с Национальным реабилитационным центром НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN) в октябре 2023 года запустили Всеукраинский социальный проект - « Нет К красоте». Его цель – помочь женщинам избавиться от следов войны на лице и теле и залечить душевные раны.

Каждый день украинцы гибнут и страдают от российской агрессии. Пока идет война, число шрамов и рубцов, которые оставляют после себя вражеские удары на телах наших граждан, только приумножаются.

Среди пострадавших от войны многие женщины, ежедневно видящие в зеркале напоминание о пережитом. Они стремятся стереть эту память со своих тел и лиц. Несмотря на это, часто слышат фразу "главное, что жива", - в то время как они имеют большое желание вернуть свою привычную красоту и душевное равновесие. Помочь им в этом и призванный социальный проект – « Не К красоте».

L'Oréal Украина в партнерстве со специалистами Центра НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN) помогут женщинам, пострадавшим от войны, нормализовать их физический и психологическое состояние

Каждая участник проекта Нет К красоте» получит консультацию квалифицированных специалистов по пластической хирургии, эстетической медицине, ментальному здоровью и, при необходимости, других врачей. В зависимости от последствий физической травмы будет выбрана индивидуальная тактика лечения: оперативное вмешательство, шлифование рубцов, косметологические процедуры.

Также с каждой участницей будут работать специалисты по ментальному здоровью: пациентки смогут посетить сеансы телесно-ориентированной и разговорной психотерапии, где им помогут снова принять себя и свое тело. Все эти услуги будут предоставляться женщинам на безвозмездной основе.

Для того чтобы стать участницей социального проекта, необходимо заполнить заявку по ссылке.

«Женщины – невероятные и сверхсильные, они окутывают этот мир любовью и нежностью. Именно поэтому в L'Oréal нашей основной миссией является создание красоты, которая движет мир, ежедневно придавая женщинам уверенность и расширяя их права и возможности. Ведь красота – это мощная сила, движущая нами. « Нет к красоте!», - именно так думает каждая женщина, видящая в зеркале свое отражение после страшного события. Война оставляет рубцы не только на теле, но и сердце. И желание зарубцевать эти раны – вполне естественно. Данная социальная программа – один из инструментов, с помощью которого женщины могут пройти курс восстановления своего физического и эмоционального состояния», - отмечает Екатерина Захараш, Директор корпоративных коммуникаций L'Oreal Украина

«С начала великой войны Центр НЕСЛОМНЫ стал местом, куда доставляют самых тяжелых пациентов со всей Украины. Это военные и гражданские, взрослые и дети. Мы поставили своей целью стать именно тем местом, где каждый пострадавший от войны украинец безвозмездно получит лучшую помощь в своей стране. Для этого мы постоянно развиваем новые направления медицинской помощи и ищем наилучшие решения для наших пациентов. Для этого очень счастливы анонсировать Нет К красоте» - проект, где мы позаботимся о десятках получивших травмы женщин. Это комплексная помощь, объединяющая в себе эстетическую медицину и пластическую хирургию в сочетании с современными косметологическими аппаратными процедурами. Отдельной ценностью будет психологическая помощь, которую получит каждая женщина», - говорит Ирина Заславец, руководитель проекта НЕСЛОМНЫЕ, директор по развитию Первого медобъединения Львова.

О компании L'Oréal

L'Oréal как ведущая мировая косметическая компания уже более 110 лет посвящает себя единственным целям: удовлетворять стремление к красоте потребителей во всем мире. Именно поэтому этот проект родился во время войны, чтобы удовлетворить эту потребность в украинских женщинах, пострадавших во время войны россии против Украины.

В уникальном портфолио компании — 36 международных брендов, таких как Garnier, La Roche Posay, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase. Благодаря амбициозным обязательствам по устойчивому развитию в рамках программы L'Oréal в интересах будущего компания предлагает каждому человеку во всем мире лучшие косметические средства, учитывая качество, эффективность и безопасность.

Социальная миссия компании L'Oréal, направленная на решение важных для общества вопросов, является частью ДНК корпоративной ответственности. 12 женщин-ученых получили премию в рамках программы «Для женщин в науке» с 2018 года. 164 женщины получили профессию парикмахерской благодаря общеобразовательной программе «Красота для всех» с 2017 года. 200 000 гелей для санитарной обработки было доставлено во время пандемии COVID-19 в 2020 году. С начала войны России против Украины компания обеспечила украинцев более 800 000 средств для гигиены.

О Национальном реабилитационном центре НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN)

Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN) – это уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от войны, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это хирургия, ортопедия, протезирование и реабилитация. Пострадавшим не только устанавливают протезы, здесь их производят, корректируют и обучают ими пользоваться. Кроме того, в Центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских.

Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN) входит в состав Первого медобъединения Львова - крупнейшего медицинского учреждения в Украине. С начала полномасштабной войны квалифицированную медицинскую помощь там уже получили более 15 000 украинцев, пострадавших от боевых действий. Это взрослые и дети, гражданские и военные. Из прифронтовых больниц раненых пациентов еженедельно доставляют эвакуационные поезда во Львов.

Проект UNBROKEN реализуется Первым медобъединением Львова и Львовским городским советом при поддержке Министерства здравоохранения Украины.