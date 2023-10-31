L’Oréal Україна запускає новий проєкт для жінок, які постраждали унаслідок воєнних дій

L’Oréal Україна разом із Національним реабілітаційним центром НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) у жовтні 2023 року запустили Всеукраїнський соціальний проєкт - « Не До краси». Його мета - допомогти жінкам позбутися слідів війни на обличчі і тілі та загоїти душевні рани.

Щодня українці гинуть та страждають від російської агресії. Доки триває війна, число шрамів та рубців, що їх залишають по собі ворожі удари на тілах наших громадян, лише примножуються.

Серед постраждалих від війни чимало жінок, які щодня бачать у дзеркалі нагадування про пережите. Вони прагнуть стерти цю пам’ять зі своїх тіл та облич. Попри це часто чують фразу “головне, що жива”, - у той час, як вони мають велике бажання повернути свою звичну красу та душевну рівновагу. Допомогти їм у цьому і покликаний соціальний проєкт - « Не До краси».

L’Oréal Україна у партнерстві з спеціалістами Центру НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) допоможуть жінкам, що постраждали від війни, нормалізувати їхній фізичний та психологічний стан.

Кожна учасниця проєкту « Не До краси» отримає консультацію кваліфікованих спеціалістів із пластичної хірургії, естетичної медицини, ментального здоров’я та, за потреби, інших лікарів. У залежності від наслідків фізичної травми буде обрана індивідуальна тактика лікування: оперативні втручання, шліфування рубців, косметологічні процедури.

Також із кожною учасницею працюватимуть спеціалісти з ментального здоров'я: пацієнтки матимуть змогу відвідати сеанси тілесно-орієнтованої та розмовної психотерапії, де їм допоможуть знову прийняти себе і своє тіло. Всі ці послуги надаватимуться жінкам на безоплатній основі.

Для того, щоб стати учасницею соціального проєкту, необхідно заповнити заявку за посиланням.

«Жінки – неймовірні і надсильні, вони окутують цей світ любов’ю та ніжністю. Саме тому в L’Oréal нашою основною місією є створювати красу, що рухає світ, щодня надаючи жінкам впевненість та розширюючи їх права й можливості. Адже краса – це потужна сила, що рухає нами. « Не до краси!», - саме так думає кожна жінка, яка бачить в дзеркалі своє відображення після страшної події. Війна лишає рубці не лише на тілі, а й на серці. І бажання зарубцювати ці рани – цілком природне. Дана соціальна програма – один із інструментів, за допомогою якого жінки мають можливість пройти курс відновлення свого фізичного та емоційного стану», - зазначає Катерина Захараш, Директорка корпоративних комунікацій L’Oreal Україна

«З початку великої війни Центр НЕЗЛАМНІ став місцем, куди доправляють найважчих пацієнтів з усієї України. Це військові та цивільні, дорослі і діти. Ми поставили собі за мету стати саме тим місцем, де кожен українець, який постраждав від війни, безоплатно отримає найкращу допомогу в своїй країні. Для цього ми постійно розвиваємо нові напрямки медичної допомоги і шукаємо найкращі рішення для наших пацієнтів. І тому дуже щасливі анонсувати « Не До краси» - проєкт, де ми потурбуємося про десятки жінок, які отримали травми. Це комплексна допомога, що обʼєднає в собі естетичну медицину та пластичну хірургію в поєднанні з сучасними косметологічними апаратними процедурами. Окремою цінністю буде психологічна допомога, яку отримає кожна жінка», - каже Ірина Заславець, керівниця проєкту НЕЗЛАМНІ, директорка з розвитку Першого медоб’єднання Львова

Про компанію L'Oréal

L'Oréal як провідна світова косметична компанія вже понад 110 років присвячує себе єдиній меті: задовольняти прагнення до краси споживачів у всьому світі. Саме тому цей проєкт народився під час війни, задля того, щоб задовільнити цю потребу в українських жінок, що постраждали під час війни росії проти України.

В унікальному портфоліо компанії — 36 міжнародних брендів, як-от Garnier, La Roche Posay, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase. Завдяки амбітним зобов'язанням щодо сталого розвитку в межах програми «L'Oréal в інтересах майбутнього» компанія пропонує кожній людині в усьому світі найкращі косметичні засоби з огляду на якість, ефективність та безпечність.

Соціальна місія компанії L'Oréal, спрямована на вирішення важливих для суспільства питань, є частиною ДНК її корпоративної відповідальності. 12 жінок-науковиць отримали премію в межах програми «Для жінок у науці» з 2018 року. 164 жінки здобули професію перукарки завдяки загальноосвітній програмі «Краса для всіх» з 2017 року. 200 000 гелів для санітарної обробки було доставлено під час пандемії COVID-19 у 2020 році. З початку війни росії проти України компанія забезпечила українців понад 800 000 засобів для гігієни.

Про Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN)

Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) - це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це хірургія, ортопедія, протезування та реабілітація. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють, корегують та навчають ними користуватися. Крім цього, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних.

Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) входить до складу Першого медоб’єднання Львова - найбільшої медичної установи в Україні. З початку повномасштабної війни кваліфіковану медичну допомогу там уже отримали понад 15 000 українців, які постраждали від бойових дій. Це дорослі та діти, цивільні та військові. З прифронтових лікарень поранених пацієнтів щотижня доправляють евакуаційними потягами до Львова.

Проєкт UNBROKEN реалізується Першим медоб’єднанням Львова та Львівською міською радою за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.