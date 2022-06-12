На лечение в Норвегию и Данию эвакуировали 19 украинцев, получивших тяжелые травмы из-за российской агрессии, - Минздрав

Девятнадцать украинских граждан со сложными минно-взрывными ранениями и заболеваниями, которые лечить в Украине невозможно, отправили на лечение в Норвегию и Данию.

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Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди пациентов женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом. И по состоянию на 12 июня находится в тяжелом состоянии, и требует длительного лечения.

"В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждающихся в специализированном лечении", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальных воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегию и Данию.

Стоит отметить, что председатель совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Дмитрий Шимкив заявил, что миллионы украинских переселенцев в ЕС нуждаются в доступе к украинским лекарствам. Кроме этого, в Украине из-за боевых действий практически прекратилось лечение больных раком.