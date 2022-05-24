Работаем ради страны и ради жизни: как и почему Медицинская лаборатория CSD открыла филиал во Львове

Уже более 12 лет Медицинская лаборатория CSD обеспечивает лабораторные исследования в широком спектре и активно расширяет свою сеть, чтобы быть ближе для клиентов

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Миллионы исследований ежегодно помогают тысячам врачей определяться с правильным диагнозом и назначать эффективную терапию, а миллионам клиентов получать достоверную информацию о собственном здоровье.

Одной из ключевых специализаций CSD является патоморфология. В общем, каждый третий случай онкологического заболевания в Украине диагностируется именно в CSD, которая по праву считается одной из крупнейших патоморфологических лабораторий в Восточной Европе.

Во время кризиса в 2020 году, связанного с пандемией коронавируса, лаборатория столкнулась с первым вызовом, который дал толчок к быстрым решениям и оперативному реагированию. Тогда компания одним из первых внедрила тестирование на COVID-19 с соблюдением международных норм и требований.

Поэтому, когда начались военные действия, Медицинская лаборатория CSD приняла вызов времени и оперативно открыла лабораторный филиал в западной столице Украины - Львове. Перевезти часть лаборатории было решено для безопасности сотрудников и бесперебойной работы. Ведь от работы лаборатории зависит здоровье, а, как правило, и жизнь людей.





Генеральный директор Медицинской лаборатории CSD Александр Дудин рассказывает, что каждый день в компанию поступали запросы на проведение жизненно важных исследований: «Мы с самого начала работы CSD взяли на себя выполнение тяжелейшей работы в области лабораторной диагностики – патоморфологии. За 12 лет мы стали надежным партнером для большинства государственных и частных медицинских учреждений по всей Украине, помогая врачам ставить точные диагнозы и подбирать эффективную терапию. И когда на нашу землю пришла война, мы поняли, что у нас нет права прекращать свою работу. Борьба за здоровье продолжается в военное время так же, как и в мирное, поэтому мы приложили все усилия, чтобы работать ради жизни и ради украинцев. Решение перевезти часть нашего оборудования и ведущих специалистов во Львов мы приняли очень быстро. Поиск локации для размещения лаборатории, логистические вопросы, построение безопасных маршрутов и самое важное: поиск жилья и транспортировка наших специалистов во Львов – заняли у нас около двух недель. Так быстро нам удалось этого добиться благодаря слаженной работе команды и высокому мотивированию каждого сотрудника.





Второй в Украине лабораторный комплекс CSD был открыт во Львове, на улице Навроцкого, 69. Здесь разместилась лаборатория общеклинических исследований и лаборатория цитологии. Благодаря этому компании удалось наладить проведение всех необходимых анализов.

С этим адресом во Львове для клиентов будет ежедневно работать пункт приема биоматериала.

Также в марте возобновил работу главный лабораторный офис CSD в Киеве, по улице Жмеринской, 22-Б. В общем, два лабораторных узла CSD в Киеве и во Львове выполняют более 1500 анализов для полной проверки здоровья всей семьи - от общего анализа крови до определения гистологического типа онкологической опухоли и ее молекулярного профилирования.

Уже почти вся сеть лабораторных офисов и пунктов приема биоматериала CSD снова принимает клиентов. Все современные сервисы, включая заказ онлайн, круглосуточную информационную поддержку Контакт-центра, специальные предложения и обслуживание корпоративных клиентов работают согласно действующим стандартам.

“Ни один украинец не может сказать, что он был готов к войне, - добавляет Александр Дудин, - Но теперь я с уверенностью могу сказать, что благодаря общей мотивации и любви к своему делу наша команда смогла пережить этот наиболее рисковый период и продолжить исполнение жизненно важных исследований. Ведь преданность своему труду в нашей ДНК, на молекулярном уровне. Поэтому Медицинская лаборатория CSD работает для жизни”.

