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Працюємо заради країни та заради життя: як та чому Медична лабораторія CSD відкрила філію у Львові

Працюємо заради країни та заради життя: як та чому Медична лабораторія CSD відкрила філію у Львові

Вже понад 12 років Медична лабораторія CSD забезпечує лабораторні дослідження в найширшому спектрі та активно розширює свою мережу, аби бути ближчими для клієнтів

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Мільйони досліджень щороку допомагають тисячам лікарів визначатися з правильним діагнозом та призначати ефективну терапію, а мільйонам клієнтів отримувати достовірну інформацію про власне здоров’я.

Однією з ключових спеціалізацій CSD є патоморфологія. Загалом кожен третій випадок онкологічного захворювання в Україні діагностується саме в CSD, яка по праву вважається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій в Східній Європі

Під час кризи в 2020 році, пов’язаної з пандемією коронавірусу лабораторія зіткнулася з першим викликом, який дав поштовх до швидких рішень та оперативного реагування. Тоді компанія однією з перших впровадила тестування на COVID-19 з дотриманням міжнародних норм та вимог.

Тому коли розпочалися військові дії, Медична лабораторія CSD прийняла виклик часу та оперативно відкрила лабораторний філіал в західній столиці України - Львові. Перевезти частину лабораторії було вирішено для безпеки співробітників та забезпечення безперебійної роботи. Адже від роботи лабораторії залежить здоров’я, а, зазвичай, і життя людей.

Фото 2 — Працюємо заради країни та заради життя: як та чому Медична лабораторія CSD відкрила філію у Львові

Генеральний директор Медичної лабораторії CSD Олександр Дудін розповідає, що кожного дня до компанії надходили запити на проведення життєво важливих досліджень: “Ми з самого початку роботи CSD взяли на себе виконання найважчої роботи у галузі лабораторної діагностики - патоморфології. За 12 років ми стали надійним партнером для більшості державних та приватних медичних установ по всій Україні, допомагаючи лікарям ставити точні діагнози та підбирати найефективнішу терапію. І коли на нашу землю прийшла війна, ми зрозуміли, що не маємо права припиняти свою роботу. Боротьба за здоров'я триває у військовий час так само, як і в мирний, тому ми доклали всіх зусиль, щоб працювати заради життя і заради українців. Рішення перевезти частину нашого обладнання та провідних спеціалістів до Львова ми прийняли досить швидко. Пошук тимчасової локації для розміщення лабораторії, логістичні питання, побудова безпечних маршрутів і найважливіше: пошук житла та транспортування наших спеціалістів до Львова - зайняли у нас близько двох тижнів. Але ми вже звикли у будь-якій кризовій ситуації знаходити всі можливі ресурси та сили не лише для підтримання нашої діяльності, але й для розвитку. Тому вже на початку травня ми змогли з тимчасового “прихистку” у Львові переїхати до нашого нового лабораторного вузла”.

Фото 3 — Працюємо заради країни та заради життя: як та чому Медична лабораторія CSD відкрила філію у Львові

Другий в Україні лабораторний комплекс CSD відкрили у Львові, на вулиці Навроцького, 69.  Тут розмістилася лабораторія загально-клінічних досліджень та лабораторія цитології. Завдяки цьому компанії вдалося налагодити проведення усіх необхідних аналізів.

За цією адресою у Львові для клієнтів щоденно працюватиме пункт прийому біоматеріалу.

Також у березні відновив роботу головний лабораторний офіс CSD у Києві, на вулиці Жмеринській, 22-Б. Загалом, два лабораторних вузла CSD, у Києві та у Львові, виконують понад 1500 аналізів для повної перевірки здоров'я всієї родини -  від загального аналізу крові до визначення гістологічного типу онкологічної пухлини та її молекулярного профілювання.

Фото 4 — Працюємо заради країни та заради життя: як та чому Медична лабораторія CSD відкрила філію у Львові

Наразі вже майже вся мережа лабораторних офісів та пунктів прийому біоматеріалу CSD знову приймає клієнтів. Усі сучасні сервіси, в тому числі замовлення онлайн, цілодобова інформаційна підтримка Контакт-центру, спеціальні пропозиції та обслуговування корпоративних клієнтів працюють згідно діючих стандартів.

“Жоден українець не може сказати, що він був готовий до війни, - додає Олександр Дудін, - Але тепер я з впевненістю можу  сказати, що завдяки спільній мотивації та любові до своєї справи, наша команда змогла пережити цей найбільш ризиковий період та продовжити виконання життєво важливих досліджень.  Адже відданість своїй праці в нашій ДНК, на молекулярному рівні. Тому Медична лабораторія CSD працює заради життя”.