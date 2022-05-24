Працюємо заради країни та заради життя: як та чому Медична лабораторія CSD відкрила філію у Львові

Вже понад 12 років Медична лабораторія CSD забезпечує лабораторні дослідження в найширшому спектрі та активно розширює свою мережу, аби бути ближчими для клієнтів

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Мільйони досліджень щороку допомагають тисячам лікарів визначатися з правильним діагнозом та призначати ефективну терапію, а мільйонам клієнтів отримувати достовірну інформацію про власне здоров’я.

Однією з ключових спеціалізацій CSD є патоморфологія. Загалом кожен третій випадок онкологічного захворювання в Україні діагностується саме в CSD, яка по праву вважається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій в Східній Європі

Під час кризи в 2020 році, пов’язаної з пандемією коронавірусу лабораторія зіткнулася з першим викликом, який дав поштовх до швидких рішень та оперативного реагування. Тоді компанія однією з перших впровадила тестування на COVID-19 з дотриманням міжнародних норм та вимог.

Тому коли розпочалися військові дії, Медична лабораторія CSD прийняла виклик часу та оперативно відкрила лабораторний філіал в західній столиці України - Львові. Перевезти частину лабораторії було вирішено для безпеки співробітників та забезпечення безперебійної роботи. Адже від роботи лабораторії залежить здоров’я, а, зазвичай, і життя людей.





Генеральний директор Медичної лабораторії CSD Олександр Дудін розповідає, що кожного дня до компанії надходили запити на проведення життєво важливих досліджень: “Ми з самого початку роботи CSD взяли на себе виконання найважчої роботи у галузі лабораторної діагностики - патоморфології. За 12 років ми стали надійним партнером для більшості державних та приватних медичних установ по всій Україні, допомагаючи лікарям ставити точні діагнози та підбирати найефективнішу терапію. І коли на нашу землю прийшла війна, ми зрозуміли, що не маємо права припиняти свою роботу. Боротьба за здоров'я триває у військовий час так само, як і в мирний, тому ми доклали всіх зусиль, щоб працювати заради життя і заради українців. Рішення перевезти частину нашого обладнання та провідних спеціалістів до Львова ми прийняли досить швидко. Пошук тимчасової локації для розміщення лабораторії, логістичні питання, побудова безпечних маршрутів і найважливіше: пошук житла та транспортування наших спеціалістів до Львова - зайняли у нас близько двох тижнів. Але ми вже звикли у будь-якій кризовій ситуації знаходити всі можливі ресурси та сили не лише для підтримання нашої діяльності, але й для розвитку. Тому вже на початку травня ми змогли з тимчасового “прихистку” у Львові переїхати до нашого нового лабораторного вузла”.

Другий в Україні лабораторний комплекс CSD відкрили у Львові, на вулиці Навроцького, 69. Тут розмістилася лабораторія загально-клінічних досліджень та лабораторія цитології. Завдяки цьому компанії вдалося налагодити проведення усіх необхідних аналізів.

За цією адресою у Львові для клієнтів щоденно працюватиме пункт прийому біоматеріалу.

Також у березні відновив роботу головний лабораторний офіс CSD у Києві, на вулиці Жмеринській, 22-Б. Загалом, два лабораторних вузла CSD, у Києві та у Львові, виконують понад 1500 аналізів для повної перевірки здоров'я всієї родини - від загального аналізу крові до визначення гістологічного типу онкологічної пухлини та її молекулярного профілювання.

Наразі вже майже вся мережа лабораторних офісів та пунктів прийому біоматеріалу CSD знову приймає клієнтів. Усі сучасні сервіси, в тому числі замовлення онлайн, цілодобова інформаційна підтримка Контакт-центру, спеціальні пропозиції та обслуговування корпоративних клієнтів працюють згідно діючих стандартів.

“Жоден українець не може сказати, що він був готовий до війни, - додає Олександр Дудін, - Але тепер я з впевненістю можу сказати, що завдяки спільній мотивації та любові до своєї справи, наша команда змогла пережити цей найбільш ризиковий період та продовжити виконання життєво важливих досліджень. Адже відданість своїй праці в нашій ДНК, на молекулярному рівні. Тому Медична лабораторія CSD працює заради життя”.

