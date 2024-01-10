500 семей забронировали средства на новое жилье по программе "єВідновлення": как воспользоваться жилищным сертификатом

С первых дней 2024 года для граждан Украины – владельцев жилищных сертификатов "єВідновлення" появилась возможность заключать сделки купли-продажи нового жилья вместо того, которое было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии и которое невозможно отремонтировать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, на 10 января первые 10 жилищных сертификатов украинцы уже даже использовали, еще 508 владельцев соответствующих сертификатов средства на приобретение нового жилья забронировали, а два жилых сертификата уже даже погашены.

То есть две семьи, чье жилье было полностью уничтожено в результате российской агрессии, уже заключили соглашение купли-продажи и провели его у нотариуса, а средства, предусмотренные его жилищным сертификатом, государство перевело на счет продавца имущества.

Компенсация "єВідновлення" за уничтоженное жилье: как работает

Компенсацию от государства за полностью разрушенное жилье по программе "єВідновлення" запустили с 1 августа 2023 года. Она предусматривает для граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, предоставление средств от государства на приобретение нового дома. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

На сегодняшний день заявления на компенсацию за уничтоженное жилье подали 8395 украинских семей. 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а 941 заявление находятся в обработке. Положительное решение, результатом которого является формирование жилищного сертификата, получили 2027 заявителей. Общая сумма сложившихся жилищных сертификатов составила уже более 3,6 млрд гривен. Это те средства, которые государство перечислит продавцам недвижимости.

Как получить компенсацию от государства за разрушенное жилье

Подать сообщение о разрушенном жилье в приложении или на портале Дія;

Подать заявление на выплату разрушенного жилья через Дію, ЦНАП или у нотариуса;

Дождаться решения комиссии при органе местного самоуправления – максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней;

Если решение положительное, в приложении Дія появится жилищный сертификат.

"Сформированный жилищный сертификат означает для вас, что заявление на компенсацию уничтоженного жилья одобрено и назначена точная сумма компенсации, на которую можно приобрести новое. В среднем по одному жилищному сертификату компенсация составляет 2 млн гривен. Сумма определяется в соответствии с Постановлением Кабмина №600 от 30 мая 2023 г. и учитывает общую площадь жилья, умноженную на средневзвешенную стоимость 1 кв. метра жилья”, - рассказала председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк и добавила, что первые жилищные сертификаты начали поступать заявителям в Дії с конца сентября прошлого года, а с конца декабря 2023 г. представилась возможность их реализовывать.

Кто имеет право на получение жилищного сертификата

Компенсацию за уничтоженное жилье в виде жилищного сертификата могут получить граждане, чье жилье было полностью разрушено в результате российской вооруженной агрессии, то есть не подлежит восстановлению.

Если ваше жилье повреждено, но подлежит восстановлению, государство по программе "єВідновлення" выделит вам средства на его ремонт. Сейчас действуют два этапа таких компенсаций:

средства на мелкий срочный ремонт (до 200 тыс. гривен)

средства на капитальный ремонт (до 500 тыс. гривен)

Однако у программы есть ряд ограничений для ряда категорий граждан. Так, не могут претендовать на компенсацию:

лица, помогавшие оккупантам;

подсанкцонные лица;

граждане, у которых судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины”.

Как воспользоваться сертификатом

Получив сертификат в Дії, владелец разрушенного дома может планировать приобретение нового дома. Чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо:

Выбрать новое жилье - квартиру или даже комнату в общежитии на вторичном рынке в любом населенном пункте Украины, или инвестицию в квартиру на этапе строительства;

Договориться с продавцом о покупке и перед заключением сделки купли - продажи забронировать средства на это в приложении Дія. Для этого нужно нажать кнопку “Забронировать средства” в приложении Дія. С момента бронирования средств у владельца сертификата "єВідновлення" 30 дней, чтобы провести соответствующее соглашение купли-продажи;

После подтверждения бронирования средств в Дії следует обратиться к нотариусу, который подтвердит отказ от права собственности на уничтоженную недвижимость и оформит сделку купли-продажи новой. Оформить ее могут только нотариусы, имеющие доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества;

После заключения сделки купли-продажи забронированные средства в течение 5 дней поступят на счет продавца имущества.

По состоянию на сегодняшний день, отметила Шуляк, средства на покупку новых домов забронировали уже 508 семей, а общая сумма бронирований пересекла отметку в 1,1 млрд гривен.

"Более того, первый жилищный сертификат "єВідновлення" уже даже погашено - семья из Гостомеля, выбравшая для себя новый дом в Буче, заключила соответствующее соглашение и средства, предусмотренные его сертификатом, уже поступили на счет продавца", - подчеркнула Шуляк.