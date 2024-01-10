Армия РФ обстреляла детский лагерь в Харькове и атаковала дронами Днепропетровщину: ситуация в регионах (ФОТО)

Поздним вечером 9 января рашисты ударили по Харькову ракетами С-300. Пострадали гражданские объекты. Также за прошедшие сутки российские захватчики совершили 73 обстрела Херсонской области, ранены два человека.

РФ нанесла ракетные удары по Харькову

Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. Как сообщил глава области, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в течение суток оккупанты нанесли удары по более чем 17 населенным пунктам области: Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района. Авиаудары зафиксировали по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.

В результате вражеского обстрела повреждены опоры линий электропередач, здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и близлежащее помещение в селе Слобожанское Харьковского района.

В Херсонской области двое раненых

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 374 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Также враг нанес ракетный удар, применив баллистику.

По городу Херсон оккупанты выпустили 11 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе, банковское учреждение, завод, учебное заведение и админздание в Херсоне", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Враг атаковал Никополь дроном-камикадзе

Вечером 9 января враг атаковал Никополь дроном-камикадзе, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач. Ночью одно из сел Марганецкой общины оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет”, – сообщил он.

Войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области

Ночью 10 января русские войска обстреляли Середино-Будскую, Эсманьскую, Свескую и Зноб-Новгородскую общины Сумской области. Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в Фейсбуке .

"Ночью россияне совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов из минометов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Эсманьская, Свеская и Зноб-Новгородская общины”, - говорится в сообщении.

В результате минометных обстрелов в Середино-Будской общине зафиксировали два взрыва, в Зноб-Новгородской - четыре, в Эсманьской - пять, в Свеской - три взрыва.

Оккупанты нанесли 102 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области

Как сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, 43 вражеских беспилотника атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Красное, Гуляйпольское, Роботино, Новоандреевку, Полтавку, Левадное, Малиновку и Пятихатки.

53 артобстрела пришлись по территории Железнодорожного, Роботиного, Новоданиловки, Левадного, Волшебного, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Пятихаток, Беленького, а также других городов и сел на линии огня.

За сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов.