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Боятся наступления ВСУ. Россияне подорвали дорогу на границе с Украиной и Беларусью (ВИДЕО)

Взрыв, дорога, "Три сестры"
Подрыв дороги в Черниговской области. Фото: скриншот / ГПСУ / Telegram

Россияне подорвали дорогу в Черниговской области возле монумента "Три сестры", расположенного на стыке границ Украины, Беларуси и РФ. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба Украины.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил в комментарии "Украинской правде", что произошло это во вторник, 30 мая.

Пограничники зафиксировали взрыв в обеденное время, а в дальнейшем было установлено, что россияне подорвали дорогу сообщением Чернигов-Брянск.

"Как видим от "Киев за три дня" они начали подрывать дороги, вероятно опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина не агрессор. Как я уже отмечал, наше государство исключительно обороняется и Брянск нам не надо. Однако нам нужно падение центра принятия решения, где было принято развязать войну против Украины, так что пусть лучше подорвут его", – высказался Демченко.

Место стыка границ Украины, Беларуси и РФ
Автор:
Артем Ющенко