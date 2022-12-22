Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" получили ранения при обстреле ресторана в Донецке

Бывший генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко были ранены якобы во время обстрела Донецка.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что Рогозин ранен при обстреле ресторана "Шеш-Беш" в Донецке, где он отмечал свой день рождения.

По данным СМИ, бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Как сообщают пропагандисты, угрозы для жизни Рогозина нет.

Ранения получили также лица, которые вместе с Рогозиным праздновали его день рождения.

Известно, что ранен так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко, а его охранник и еще один человек убиты.

Пропагандисты пишут, что "удар по ресторану в Донецке носил явно целеустремленный характер".

Отметим, 15 июля Рогозин был уволен с должности главы "Роскосмоса", которую он занимал последние четыре года.