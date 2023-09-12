Долетался: в РФ самолет со 170 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в поле (ФОТО)

Россия продолжает подвергать свое население опасности и эксплуатировать без надлежащего технического обслуживания иностранные самолеты. 12 сентября Airbus авиакомпании "Уральские авиалинии" недолетел из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

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Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российской службы по чрезвычайным ситуациям по Новосибирской области, на борту самолета находились 170 человек, включая 23 детей.

"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, зданий и сооружений на земле нет", - добавили в ведомстве.

По данным Flightradar, самолет сменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем улетел в сторону Новосибирска.

В пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что предварительной причиной аварийной посадки стала проблема с гидравликой. Могли полностью отказать шасси, и пока этого не случилось, самолет решили сажать в поле - прямо на грунт.

Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, на месте работают спасатели. Он также подтвердил, что пострадавших нет, а возгорания в летательном аппарате не происходило.