Информация о задержании прокуроров на Днепропетровщине оказалась фейком

18 мая 2023 в Днепре был задержан адвокат местного предпринимателя. Бизнесмен был фигурантом нескольких уголовных производств, последнее из которых касалось изготовления и фасовки некачественных алкогольных напитков.

Об этом сообщает КР.ua

Адвокат Алексей Педус оказывал свои услуги предпринимателю с 2017 года. При передаче денежных средств был задержан работниками НАБУ и САП. Отдельные СМИ сообщили, что задержаны сотрудники местной прокуратуры. Они обратились к адвокатам, чтобы защитить честь и деловую репутацию.

"Единственное, что связывает сегодня моего доверителя – руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области Олега Катебу с этим искусственно раздутым резонансным делом – это то, что Слобожанская окружная прокуратура Днепропетровской области осуществляла процессуальное руководство по уголовному производству по факту незаконного изготовления и сбыта алкоголя сомнительного качества должностными лицами ООО "Фрутберри-Днепр", после чего поддерживала обвинение в суде, вынесшем обвинительный приговор по этому делу", - заявил адвокат Виталий Елькин.

Информация об объявленных подозрениях и якобы изъятых средствах при обыске у работников прокуратуры оказалась ложной. По сообщению адвоката, они будут настаивать на том, чтобы лица, которые дискредитировали украинских правоохранителей и "сливали" в СМИ фейки, были установлены и понесли ответственность.