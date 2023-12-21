Люди вылезали на фасад: в университете Праги произошла стрельба, есть погибшие (ФОТО/ВИДЕО)

В Праге в Карловом университете неизвестный открыл огонь в помещении философского факультета, в результате чего погибли и ранены. Об этом сообщает ČTK.

Отмечается, что днем 21 декабря правоохранители получили информацию о планах 24-летнего мужчины из села Гостоунь приехать в Прагу и совершить самоубийство.

Предполагалось, что он будет читать лекцию на одной из центральных улиц Праги, поэтому полиция эвакуировала здание там, но впоследствии стрельба произошла в другой. При этом в селе обнаружили мертвым отца подозреваемого в преступлении.

В настоящее время известно о по меньшей мере 15 погибших и 24 раненых. Сам стрелок совершил самоубийство, полиция также применяла против него оружие. Как пишет украинское издание LB.ua со ссылкой на свидетелей трагедии, нападающим был 24-летний студент университета.

Мужчина, устроивший стрельбу в Праге. Источник: Voice of Europe/ X (Twitter) Мужчина, устроивший стрельбу в Праге. Источник: Visegrád 24 / X (Twitter)

В полиции сообщили, что злоумышленника вдохновило подобное событие за границей. По данным LB.ua, речь идет о стрельбе в лицее в российском Брянске, которая произошла в начале декабря. Там восьмиклассница убила одного ребенка и ранила четверых, а потом покончила с собой.

В связи с инцидентом в Праге президент Чехии Петр Павел срочно возвращается из Франции, где был в командировке, а премьер-министр Чехии Петр Фиала отменил свою рабочую программу в городе Оломоуц и также возвращается в столицу.

Тем временем в сети появились кадры трагедии в Карловом университете. В частности, можно увидеть, как люди спасались на фасаде здания.

🇨🇿PRAGUE SHOOTING: STUDENTS JUMPED OFF ROOF TO TAKE COVER pic.twitter.com/hj8P3RwFTu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2023