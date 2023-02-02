MMR Edu приглашает на лекцию Марианны Кониной

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Образовательный проект топового издания о маркетинге и коммуникациях MMR Edu начинает образовательный сезон 2023 года. Сложные времена требуют актуализации навыков, познания нового, вдохновения. Эксперты отрасли в рамках MMR Edu будут ежемесячно делиться экспертизой, будут обсуждать актуальные проблемы со слушателями проекта.

16 февраля в 11:00 начнется онлайн лекция Марианны Кониной, Chief Public Engagement Officer холдинга TECHIIA, по теме:

Укрощать Google: как заставить поискового гиганта работать на вас.

Во время лекции слушатели:

⁃ узнают о SEO PR и его влиянии на имидж клиента

⁃ научатся жонглировать выдачей Google

⁃ познакомятся с ключевыми SEO инструментами

⁃ узнают, как "почистить" Google

После ее завершения слушатели смогут задать вопрос лектора.

Марианна Конина входит в ТОП-25 лучших PR-специалистов Украины в 2021 году по версии издания Marketing Media Review. Имеет более 15 лет опыта в компаниях разных направлений, преимущественно IT, медиа и телекоммуникации. Является экспертом по маркетингу и коммуникациям с разными группами влияния – органами власти, медиа, ассоциациями.

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