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На столичных Осокорках 9 марта будут слышны выстрелы и ограничено движение транспорта, - КГГА

Осокорки
Микрорайон Осокорки в Киеве. Фото: Киевский городской совет

В киевском микрорайоне Осокорки 9 марта будут слышны звуки выстрелов и ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Причиной будет следственный эксперимент Государственного бюро расследований, который правоохранители будут проводить с применением стрелкового оружия в период с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральная и 120-я Садовая.

В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы.

Также в КГГА призвали людей не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента без необходимости.