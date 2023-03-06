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На столичных Осокорках 9 марта будут слышны выстрелы и ограничено движение транспорта, - КГГА
В киевском микрорайоне Осокорки 9 марта будут слышны звуки выстрелов и ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
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Причиной будет следственный эксперимент Государственного бюро расследований, который правоохранители будут проводить с применением стрелкового оружия в период с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральная и 120-я Садовая.
В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы.
Также в КГГА призвали людей не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента без необходимости.Подписывайтесь на наш YouTube канал