На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв: есть пострадавшие

В ночь на 17 июня на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв метана.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое работников шахты травмированы, они доставлены в больницу.

Остальных шахтеров вывели на поверхность.

Сейчас причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Также в Минэнерго сообщают, что за прошедшие сутки поступил вызов о заминировании Киевской ГЭС.

После осмотра территории соответствующими правоохранительными службами опасные предметы не обнаружены.

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