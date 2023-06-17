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На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв: есть пострадавшие
В ночь на 17 июня на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв метана.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
"Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое работников шахты травмированы, они доставлены в больницу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Остальных шахтеров вывели на поверхность.
Сейчас причины чрезвычайного происшествия выясняются.
Также в Минэнерго сообщают, что за прошедшие сутки поступил вызов о заминировании Киевской ГЭС.
После осмотра территории соответствующими правоохранительными службами опасные предметы не обнаружены.
Источник фото: ua.depositphotos.com