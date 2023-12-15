На Закарпатье депутат в сельсовете подорвал гранаты: 26 пострадавших

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат подорвал гранаты во время заседания сессии. В результате взрыва 26 человек ранены.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов подорвал гранаты", - говорится в сообщении Нацполиции в Закарпатской области.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.

Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты.

Отмечается, что на месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Также журналист Виталий Глагола опубликовал видео с заседания сельсовета.