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На Закарпатье депутат в сельсовете подорвал гранаты: 26 пострадавших
На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат подорвал гранаты во время заседания сессии. В результате взрыва 26 человек ранены.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов подорвал гранаты", - говорится в сообщении Нацполиции в Закарпатской области.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты.
Отмечается, что на месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Также журналист Виталий Глагола опубликовал видео с заседания сельсовета.