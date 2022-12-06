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Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске (ВИДЕО)
Утром 6 декабря стало известно об атаке беспилотника на аэродром в российском городе Курск. На территории объекта загорелся нефтенакопитель.
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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.
По его словам, в результате атаки возле аэродрома вспыхнул нефтенакопитель.
Как отмечают российские чиновники, пострадавших нет, а пожар локализуется. Но очевидцы подтверждают, что пожар масштабен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в России утром 5 декабря на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95. Также на аэродроме в российской Рязани взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.