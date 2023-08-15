Обломки ракеты повредили жилой дом в Ивано-Франковской области (ФОТО)

Во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 15 августа в Ивано-Франковской области работала ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Сегодня на рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Работала наша ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные здания и жилой дом", - отметила Онищук.

Она добавила, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Онищук напомнила, что война продолжается, поэтому не нужно пренебрегать сигналами "воздушной тревоги".

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 11 августа, нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области, попав по гражданскому объекту. Тогда погиб ребенок.

Последствия ракетной атаки РФ по Украине

В ходе очередной масштабной атаки по территории Украины 15 августа армия страны-агрессора РФ выпустила около 28 крылатых ракет разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них.

Во Львове обломки сбитых ракет упали на многоэтажные жилые дома. В настоящее время проводится эвакуация жителей пострадавших домов.

Попадание зафиксировали также в Луцке в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли.

В Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.

В Смеле Черкасской области российские ракеты попали на территорию частного предприятия и медучреждения.