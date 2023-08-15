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Обломки ракеты повредили жилой дом в Ивано-Франковской области (ФОТО)
Во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 15 августа в Ивано-Франковской области работала ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"Сегодня на рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу. Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Работала наша ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные здания и жилой дом", - отметила Онищук.
Она добавила, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Онищук напомнила, что война продолжается, поэтому не нужно пренебрегать сигналами "воздушной тревоги".
Напомним, российские оккупанты в пятницу, 11 августа, нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области, попав по гражданскому объекту. Тогда погиб ребенок.
Последствия ракетной атаки РФ по Украине
В ходе очередной масштабной атаки по территории Украины 15 августа армия страны-агрессора РФ выпустила около 28 крылатых ракет разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них.
Во Львове обломки сбитых ракет упали на многоэтажные жилые дома. В настоящее время проводится эвакуация жителей пострадавших домов.
Попадание зафиксировали также в Луцке в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли.
В Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.
В Смеле Черкасской области российские ракеты попали на территорию частного предприятия и медучреждения.