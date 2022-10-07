Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе

7 октября армия страны-агрессора РФ атаковала Запорожье беспилотными летательными аппаратами иранского производства. Разрушения получили объекты инфраструктуры в двух районах города.

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Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136", - отметил Старух.

По его словам, именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов.

По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется.

"Оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны! Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не надо фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках", - подчеркнул. Старух.

Отметим, утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла 7 ракетных ударов по обычным многоэтажным жилым домам в Запорожье. На данный момент уже известно о семи погибших.

А 5 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушения получили объекты инфраструктуры. В предыдущий раз город попадал во вражеский огонь 3 октября.

До этого, утром 2 октября, российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.

Масштабная атака произошла 30 сентября. Тогда россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.