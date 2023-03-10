Оккупанты атаковали Запорожскую область. Есть разрушения

Войска Российской Федерации за прошедшие сутки открывали огонь по ряду населенных пунктов Запорожской области. В результате атак фиксируют разрушения/повреждения зданий и объектов инфраструктуры.

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Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

По информации ГУНП, за минувшие сутки оккупанты обстреляли Запорожье, Новоандреевку, Чаривне, Малую Токмачку, Червоне, Белогорье, Полтавку, Гуляйполе, Зализнычне, Новоданиловку, Ольговское, Малиновку, Новопавловку, Каменское, Степове, Плавни.

Что касается разрушений, то в полицию за сутки поступило восемь сообщений о повреждении домов и инфраструктуры в результате российских атак. Информация о пострадавших не поступала.

В ОВА также отчитались о ситуации на фронте. Известно, что враг сосредотачивает главные усилия на удержании занятых рубежей.

"За прошедшие сутки враг совершил 107 обстрелов позиций украинских защитников применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения", — добавили в ОВА.

Напомним, в ночь на 9 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах. В частности, в результате обстрелов ЗАЭС, ни один из шести блоков которой не работает уже несколько месяцев, упустила возможность получать э/э из сети и перешла в очередной раз на дизель-генераторы.

Впоследствии специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, которое было прервано из-за ракетных ударов россиян.