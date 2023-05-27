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Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов в Запорожской области: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов в Запорожской области: есть погибшие и раненые
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 108 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за сутки враг нанес 108 ударов: 96 артобстрелов по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Степногорске, Каменском и других селах, 6 ударов с РСЗО по Гуляйпольскому, Белогорью, Темировке, атаки БПЛА по Степовому, Красному, ракетные удары по селам Рождественское и Любицкое.

За сутки оккупанты обстреляли 16 мирных городов и сел Запорожской области.

Как сообщил Малашко, в Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новоданиловке россияне убили 73-летнюю жительницу на собственном дворе.

За сутки зафиксировано 15 новых разрушений гражданских объектов.

Автор:
Светлана Манько