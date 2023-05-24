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Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)

Донецкая область, разрушения, обстрел
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российские оккупанты в течение суток 23 мая ранили 11 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Он отметил, что на Донецком направлении три человека ранены в Авдеевке. Враг обстреливал город из "Градов". Кроме того, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки.

На Горловском направлении захватчики ранили пять человек в Торецке. Войска РФ повредили семь многоэтажек, три частных дома, два админздания, школу, дворец культуры и здание храма. В Константиновке оккупанты ранили одного человека и повредили три дома. Кроме того, по одному человеку были ранены в Николаевке и Новодмитровке (в первом населенном пункте повреждено админздание, а во втором – три дома).

Фото 2 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 3 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 4 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 5 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 6 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 7 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 8 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 9 — Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram

На Лисичанском направлении враг повредил здание в Торском и три дома в Ямполе Лиманской общины. Также под огнем находился Северск.

Автор:
Артем Ющенко