Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)

Российские оккупанты в течение суток 23 мая ранили 11 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Он отметил, что на Донецком направлении три человека ранены в Авдеевке. Враг обстреливал город из "Градов". Кроме того, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки.

На Горловском направлении захватчики ранили пять человек в Торецке. Войска РФ повредили семь многоэтажек, три частных дома, два админздания, школу, дворец культуры и здание храма. В Константиновке оккупанты ранили одного человека и повредили три дома. Кроме того, по одному человеку были ранены в Николаевке и Новодмитровке (в первом населенном пункте повреждено админздание, а во втором – три дома).

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram

На Лисичанском направлении враг повредил здание в Торском и три дома в Ямполе Лиманской общины. Также под огнем находился Северск.