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Оккупанты за сутки ранили 11 жителей Донецкой области: под огнем были ряд населенных пунктов (ФОТО)
Российские оккупанты в течение суток 23 мая ранили 11 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Он отметил, что на Донецком направлении три человека ранены в Авдеевке. Враг обстреливал город из "Градов". Кроме того, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки.
На Горловском направлении захватчики ранили пять человек в Торецке. Войска РФ повредили семь многоэтажек, три частных дома, два админздания, школу, дворец культуры и здание храма. В Константиновке оккупанты ранили одного человека и повредили три дома. Кроме того, по одному человеку были ранены в Николаевке и Новодмитровке (в первом населенном пункте повреждено админздание, а во втором – три дома).
На Лисичанском направлении враг повредил здание в Торском и три дома в Ямполе Лиманской общины. Также под огнем находился Северск.Подписывайтесь на наш Telegram канал