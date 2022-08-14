Партизаны лишили россиян возможности отправлять эшелоны оружия из Крыма в Мелитополь

Украинские партизаны взорвали мост на юго-западном направлении от Мелитополя, сообщает мэр Иван Федоров.

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По его словам, разрушения этого моста сделали невозможным перемещение эшелонов с оружием из Крыма в Мелитополь.

"Силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что россияне не в силах его восстановить уже вторые сутки", - отметил глава города.

Более того, с 13 августа в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия, но ни одного партизана оккупанты не смогли найти.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожной ветвью между Мелитополем и Токмаком российские военные также перебрасывали склады с оружием и военной техникой. Неизвестные ликвидировали этот маршрут, взорвав мост.

В свою очередь, ВСУ уничтожают переправы через Днепр. В частности, ночью, 14 августа, Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной части Херсонской области.

До этого ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в ночь с 7 на 8 августа. До этого кафиры уже закрывали проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля также получал очередные повреждения из-за обстрелов с украинской стороны.